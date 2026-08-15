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Villa 5 zimmer in Caorle, Italien
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Villa 5 zimmer
Caorle, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe von Caorle, im Bryan Bereich, bieten wir eine freistehende Villa umgeb…
$523,717
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Аталанта
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Villa 18 zimmer in Monza, Italien
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Villa 18 zimmer
Monza, Italien
Zimmer 18
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Luxus-Privatvilla in Monza – 600 m2 in einer der renommiertesten GegendenItalien • Monza • Z…
$2,84M
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Villa 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-PV001596. ВИЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛА ВАШЕ…
$1,58M
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Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
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Villa 22 zimmer in Terni, Italien
Villa 22 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 1 500 m²
Derzeit unvollendetes Ferienhaus auf zwei Etagen von jeweils 130 Quadratmetern, plus 250 Qua…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
ABI-1264A Moderne Villa am GardaseeNeue, moderne Villa im architektonischen Stil mit herrlic…
$2,81M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 9 zimmer in Assisi, Italien
Villa 9 zimmer
Assisi, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 740 m²
Casale di Charme | Code 8673 Preis aktualisiert: 20.03.2025 € 2.200.000 Eingebettet in …
$2,55M
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Villa 3 zimmer in Gozzano, Italien
Villa 3 zimmer
Gozzano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
ISM-060417-6. Wunderschöne Villa mit Blick Orthopädie Wunderschöne Villa mit Blick auf den O…
$1,03M
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Villa 4 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 1 400 m²
GH-PV00020. Luxus-moderne Villa auf der ersten Linie des SeesElite moderne Villa in Padeng, …
$2,34M
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Villa 5 zimmer in Acquaviva Picena, Italien
Villa 5 zimmer
Acquaviva Picena, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
BG-ABIV5801U Luxusvilla in der Nähe von AcquavivaModerne Villa mit herrlichem Meerblick. In …
$2,29M
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Villa 5 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 5 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 284 m²
KK-3v32. Villa zu verkaufen in Bordiger Villa in Bordiger über Via Romana Street, Finish Qua…
$3,28M
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Villa in Manerba del Garda, Italien
Villa
Manerba del Garda, Italien
Fläche 320 m²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75M
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
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Villa 3 zimmer in Stresa, Italien
Villa 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 194 m²
Villa (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » StresaAuf einem Hügel in Stresa im Dorf Somearo …
$375,104
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Villa in San Vincenzo, Italien
Villa
San Vincenzo, Italien
Fläche 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепол 950к…
$4,10M
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Villa 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-PV001595. Виллы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец 2…
$1,20M
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Villa 4 zimmer in Baveno, Italien
Villa 4 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
FP-T607. Unabhängige Villa gegenüber dem Lago MaggioreUnabhängige Villa aus Stein, gegenüber…
$1,05M
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Villa 3 zimmer in Italien
Villa 3 zimmer
Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
GM-CPA-Villa Hier. Villa mit Garten und herrlichem MeerblickLuxusvilla, in einem schönen med…
$586,100
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Villa 6 zimmer in Ponsacco, Italien
Villa 6 zimmer
Ponsacco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
LD-0858. Eine alte toskanische Villa in Ponsacco. Provinz Pisa. TuscanyKomplett renoviert Di…
$2,81M
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Villa 6 zimmer in Santa Maria Maggiore, Italien
Villa 6 zimmer
Santa Maria Maggiore, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 880 m²
Sir-270515. Schöne historische VillaEine fantastische Gelegenheit, eine herrliche historisch…
$4,22M
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Villa 4 zimmer in Diano Arentino, Italien
Villa 4 zimmer
Diano Arentino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 195 m²
KK- Charmante Villa mit NeubauDiese charmante Neubau-Villa zum Verkauf an der Küste von Ital…
$574,378
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Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
LD-0204. Elite Haus in der Nähe des Lake Bracciano, in der Nähe von RomEin Elite-Haus in der…
$926,038
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Villa 6 zimmer in Perugia, Italien
Villa 6 zimmer
Perugia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
LD-0591. Luxusvilla umgeben von herrlicher Natur von UmbrienDie Luxusvilla, umgeben von der …
$4,34M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$420,820
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Villa in Sanremo, Italien
Villa
Sanremo, Italien
Fläche 450 m²
LH-2V30. Villa am Meer in San Remo, Ligurien, ItalienNur 50 Meter vom neuen Hafen - Portosol…
$2,34M
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
MD-280817. Villa 270 qmt, mit Garten 1500 qmt, auf der ersten LinieVilla 270 qmt, mit einem …
$1,05M
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Villa 6 zimmer in Pistoia, Italien
Villa 6 zimmer
Pistoia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 7 020 m²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,10M
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Villa 5 zimmer in Monzambano, Italien
Villa 5 zimmer
Monzambano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 550 m²
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
$2,11M
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Villa 6 zimmer in Civiglio, Italien
Villa 6 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$14,65M
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Villa 6 zimmer in Cervo, Italien
Villa 6 zimmer
Cervo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 138 m²
KK- Haus zwischen den Städten Cervo e Andora138kvmBlick auf das Meer2.5km mit dem Auto vom M…
$562,656
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