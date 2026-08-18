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Villen in Florenz, Italien

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Florenz, Italien
Villa
Florenz, Italien
Fläche 400 m²
LD-1440. Villa bei Florenz. TuscanyDie Villa befindet sich in einem der renommiertesten Gege…
$2,93M
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Villa 4 zimmer in Florenz, Italien
Villa 4 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
CA-9005 Luxusvilla mit Pool in den Hügeln von SetignanoLuxusvilla mit Pool befindet sich auf…
$2,34M
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Villa 4 zimmer in Florenz, Italien
Villa 4 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
SG-VI_FI_142_Adrian. Zweigeschossige Villa mit Pool 15 Minuten von Florenz. Provinz:Florenz …
$2,23M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилнного Романья, перестроенная из старинного…
$4,10M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 320 m²
VB-90059. Einzigartiges Anwesen in FlorenzEin einzigartiges Anwesen ist ein Komplex bestehen…
$32,82M
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Villa 5 zimmer in Florenz, Italien
Villa 5 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Einzigartig in historischen und geografischen Kontext zweistöckige Vill…
$4,10M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 022 m²
LD-0537. Wunderschönes Anwesen umgeben von grünen Hügeln des ChiantiEin paar Kilometer von F…
$19,93M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
LD-1387. Luxusvilla in FlorenzAltes toskanisches Haus in einem sehr Panoramablick, am südlic…
$3,02M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 200 m²
LD-0063. Шикарная виллажи в ФлоренциРоскошная вилла для нродажи в Тоскане, может быть исполь…
$15,24M
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Villa 5 zimmer in Florenz, Italien
Villa 5 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
LD-0234. Luxus-Domos in FlorenzLuxusvilla mit Panoramablick und einem mittelalterlichen Turm…
$1,29M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
$5,04M
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