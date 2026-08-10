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Villen in Provincia di Imperia, Italien

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Sanremo
25
Bordighera
21
Ventimiglia
6
100 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
LH-2V06. Villa mit Meerblick in San Remo, Ligurien, ItalienDie Villa befindet sich nur 700 M…
$1,76M
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
KK-3v02. Luxus der Villa in BordigerVilla für 3 Familien, mit Meerblick, luxuriösen Oberfläc…
$2,81M
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Villa 6 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 6 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
AL-105. Historische Villa in San RemoHistorische Villa in der Stadt San Remo, nur 100 Meter …
$2,34M
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Villa 4 zimmer in Caramagnetta, Italien
Villa 4 zimmer
Caramagnetta, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
KK- Ligurisches Landhaus mit PoolVilla Iris, gebaut im Jahr 2005, ist ein ligurisches Landha…
$644,710
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Villa 3 zimmer in Cantalupo, Italien
Villa 3 zimmer
Cantalupo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 157 m²
KK-6V13. Villa mit Meerblick in Ligurien, EmpireVilla mit Meerblick in Ligurien, Empire, Ita…
$574,378
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Villa 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Villa 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
LH-1T70. Таунхаус в продаже в ОспедалеттиКупить таунхаус с терасой и видом на море в Италии,…
$281,328
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Villa 6 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 6 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
LH-2V17. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из наиболее престижных рай…
$1,47M
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Villa 5 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
LH-2v05. Villa in Italien, Ligurien - Villa am Meer in San RemoNur 30 m vom berühmten Radweg…
$1,64M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
LH-3v18. Villa mit Meerblick in Bordiger, Ligurien, ItalienEin paar Schritte von den Strände…
$2,23M
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Villa 2 zimmer in San Lorenzo al Mare, Italien
Villa 2 zimmer
San Lorenzo al Mare, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 138 m²
LH-6V35. Villa in Costarainer. Empire.Villa mit Pool und Meerblick zum Verkauf in Italien, L…
$550,934
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Villa in Sanremo, Italien
Villa
Sanremo, Italien
Fläche 350 m²
KK-321. Villa auf zwei Ebenen 350m2, in gutem ZustandZum Verkauf Villa auf zwei Ebenen 350 q…
$1,64M
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Villa 3 zimmer in Civezza, Italien
Villa 3 zimmer
Civezza, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
LH-6Q01. Вилла в продаже в Чивецце. ЛигурияКупить таунхаус с террасой и видом на море в Итал…
$257,884
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Villa 6 zimmer in Ospedaletti, Italien
Villa 6 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 260 m²
LH-1v06. Schöne Villa in Ospedaletti (Ligurien)1,5 km mit dem Auto vom Meer in einer ruhigen…
$2,70M
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Villa 5 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
PO-270317. Luxusvilla in San Remo. ItalienDie Villa befindet sich in einer Elite-Bereich, ei…
$1,82M
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Villa 3 zimmer in Ventimiglia, Italien
Villa 3 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
LH-5V06. Villa in Ventimiglia. San RemoVilla mit Meerblick an der Küste von Italien, Ligurie…
$533,351
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Villa 4 zimmer in Diano Marina, Italien
Villa 4 zimmer
Diano Marina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
LH-4v75. Luxusvilla mit Schwimmbad in Ligurien, Diano MarinaIn der berühmten ligurischen Res…
$3,52M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
KK-252. Luxusvilla mit Garten in BordigeraVilla - Schloss, mit einer Fläche von etwa 300 Qua…
$2,58M
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Villa in Diano Marina, Italien
Villa
Diano Marina, Italien
Fläche 220 m²
KK-6V14. Neues modernes Haus mit Garten und Terrasse in Diano MarinaDiano Marina ist eine ch…
$1,11M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
LH-3V16. Villa zum Wiederaufbau am Meer in Italien, Ligurien, BordigerIm Herzen eines der re…
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Villa 6 zimmer in Sanremo, Italien
Villa 6 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 150 m²
LH-2V87. Kaufen Sie eine Villa in San Remo - eine einzigartige historische Villa in San Remo…
$5,27M
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3V63. Bordiguera, Villa mit herrlichem MeerblickIn einer sonnigen und ruhigen Gegend am H…
$345,799
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Villa 6 zimmer in Ventimiglia, Italien
Villa 6 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
KK-5V43. Villa mit privatem Strand in LigurienDirekt am Ufer des ligurischen Meeres und nur …
$5,63M
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
KK-3ianV11. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » BordigerVilla 320km in Bordiger 3km mit d…
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 315 m²
LH-3v30. Villa mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerIn der prestigeträchtigen, ruhige…
$2,29M
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Villa 5 zimmer in Imperia, Italien
Villa 5 zimmer
Imperia, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
KK-4V88. Neue JugendstilvillaNeue Jugendstilvilla in 6 km mit dem Auto (20 min) vom Meer in …
$1,99M
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Villa 5 zimmer in Diano Marina, Italien
Villa 5 zimmer
Diano Marina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 225 m²
KK-W-02GTYJ. Villa mit Pool und Blick auf die Bucht in 1,6 km mit dem Auto vom Strand Diano …
$691,598
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
KK-020317-3. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » BordigerVilla 250kvm + Haus am Eingang d…
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Villa 6 zimmer in Camporosso, Italien
Villa 6 zimmer
Camporosso, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
KK-5V49. Verkauf moderner Villa in 450 km mit Meerblick in LigurienIn der Stadt San Jiacomo …
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Villa 3 zimmer in Diano Castello, Italien
Villa 3 zimmer
Diano Castello, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
KK- Villa gebaut 1966 zum VerkaufBei 7 km mit dem Auto vom Meer Diano Marina auf einer beque…
$521,629
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Villa 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Villa 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 210 m²
KK-1q24. Половина виллы ( таун-хаус ) в ОспедалеттиПрямо на морском скалистом берегу в Оспед…
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