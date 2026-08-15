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Betriebsgebäude in Italien

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8 immobilienobjekte total found
Produktion 8 686 m² in Terni, Italien
Produktion 8 686 m²
Terni, Italien
Fläche 8 686 m²
Derzeit unvollendetes Ferienhaus auf zwei Etagen von jeweils 130 Quadratmetern, plus 250 Qua…
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Produktion 2 000 m² in Terni, Italien
Produktion 2 000 m²
Terni, Italien
Fläche 2 000 m²
Bastelgrundstück von 2.000 Quadratmetern in den ersten Vororten des Landes einfacher Zugang …
$174,393
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Produktion 4 300 m² in Terni, Italien
Produktion 4 300 m²
Terni, Italien
Fläche 4 300 m²
Referenznummer: N1552Name der Immobilie: Casa EvoxOrt: Im LandStadt: Zone: Mazeratese ( Nati…
$92,137
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Produktion 8 000 m² in Terni, Italien
Produktion 8 000 m²
Terni, Italien
Fläche 8 000 m²
Handgefertigte Baustelle von 8.000 Quadratmetern mit einer großen Straße vorne auf der SS77 …
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Produktion 7 200 m² in Foligno, Italien
Produktion 7 200 m²
Foligno, Italien
Fläche 7 200 m²
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Produktion 2 000 m² in Terni, Italien
Produktion 2 000 m²
Terni, Italien
Fläche 2 000 m²
Land von 6,30 Hektar Ackerland mit Olivenhain von 56 Pflanzen, Weinberg und Obstgarten. Süd-…
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TekceTekce
Produktion 21 000 m² in Terni, Italien
Produktion 21 000 m²
Terni, Italien
Fläche 21 000 m²
Wohnbau besteht aus sieben Losen mit einer SUL (Flächengrundfläche) von 16.000 qm Gepflegtes…
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Produktion 5 000 m² in Terni, Italien
Produktion 5 000 m²
Terni, Italien
Fläche 5 000 m²
Baugrundstück mit breiter Straße vor dem Ziel Receptive-Commercial-Craft
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