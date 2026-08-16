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Villen in Umbrien, Italien

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Terni
17
Perugia
5
27 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Terni, Italien
Villa 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Apartments in der Nähe eines Panoramas und eines Randbereichs Drei Schlafzimmer Wohnzimmer K…
Preis auf Anfrage
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Villa 21 zimmer in Terni, Italien
Villa 21 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 21
Fläche 1 200 m²
Villa mit Meerblick und großzügigen Bergen Voll eingezäunten Garten Große Garage, Waschküche…
Preis auf Anfrage
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Villa 37 zimmer in Terni, Italien
Villa 37 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 37
Fläche 1 200 m²
Villa von 700 Meer bestehend aus zwei bis drei und viergeschossigen Grundriss in Anhang L vo…
Preis auf Anfrage
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Villa in Perugia, Italien
Villa
Perugia, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 490 m²
In der charmanten Umgebung von Umbria steht eine seltene Steinresidenz - eine zweistufige Vi…
$1,03M
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Villa 6 zimmer in Spoleto, Italien
Villa 6 zimmer
Spoleto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
IT-281016. Исторический средневековый замок XII века постройкиПродажа исторического средневе…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 zimmer in Perugia, Italien
Villa 6 zimmer
Perugia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
LD-0429. Luxusvilla in einem herrlichen PanoramaplatzLuxusvilla, kürzlich komplett restaurie…
$1,47M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 22 zimmer in Terni, Italien
Villa 22 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 600 m²
Referenznummer: N1125 (I) Name der Immobilie: Casa Ilo Lage: Im Dorf Stadt: Zone: Fermano…
Preis auf Anfrage
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Villa 14 zimmer in Bevagna, Italien
Villa 14 zimmer
Bevagna, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa in einem Park von 2.500 m2. Oberfläche mit Zubehör für über 600 Quadratmeter. Dominant…
Preis auf Anfrage
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Villa 22 zimmer in Terni, Italien
Villa 22 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 1 500 m²
Derzeit unvollendetes Ferienhaus auf zwei Etagen von jeweils 130 Quadratmetern, plus 250 Qua…
Preis auf Anfrage
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Villa 24 zimmer in Terni, Italien
Villa 24 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 24
Fläche 1 000 m²
Prestigious alte Villa am Meer in Agentur info
Preis auf Anfrage
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Villa 17 zimmer in Terni, Italien
Villa 17 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 17
Fläche 600 m²
Jugendstil Villa mit einem Park von etwa 8.000 Quadratmetern mit jahrhundertealten Bäumen re…
Preis auf Anfrage
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Villa 12 zimmer in Terni, Italien
Villa 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 500 m²
Referenznummer: N1427 Name der Unterkunft: Casa New Road Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: F…
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Villa 11 zimmer in Terni, Italien
Villa 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 460 m²
Referenznummer: N1445 Name der Immobilie: Casa Polls Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: Mazer…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Perugia, Italien
Villa 6 zimmer
Perugia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 100 m²
LD-0591. Luxusvilla umgeben von herrlicher Natur von UmbrienDie Luxusvilla, umgeben von der …
$4,34M
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Villa 25 zimmer in Terni, Italien
Villa 25 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 25
Fläche 650 m²
Referenznummer: N974 (R) Objektname: Casa Torre Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese P…
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Villa 9 zimmer in Assisi, Italien
Villa 9 zimmer
Assisi, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 740 m²
Casale di Charme | Code 8673 Preis aktualisiert: 20.03.2025 € 2.200.000 Eingebettet in …
$2,55M
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Villa 16 zimmer in Terni, Italien
Villa 16 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 16
Fläche 450 m²
Die zu renovierende Mini-Wohnung besteht aus Flur, Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer i…
Preis auf Anfrage
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Villa 21 zimmer in Foligno, Italien
Villa 21 zimmer
Foligno, Italien
Zimmer 21
Fläche 700 m²
Fein renovierte Villa aus dem späten 19. Jahrhundert. 8.000 m2 Park mit hohen Bäumen und Zie…
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Villa 4 zimmer in Terni, Italien
Villa 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
In der berühmten Umgebung von Ceriel in Cavaion Veronese, wo die Pracht des Gardasees den Ho…
$2,63M
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Villa 15 zimmer in Terni, Italien
Villa 15 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 15
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 525 m²
1978 gebaut, 2015 komplett mit hochwertigen Materialien renoviert, wobei die ursprüngliche F…
$8,10M
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Villa 6 zimmer in Terni, Italien
Villa 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Auf den Hügeln von Garda, Ai Beati, ein Juwel zwischen dem See und dem Himmel, steht diese …
$2,35M
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Villa 6 zimmer in Terni, Italien
Villa 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
In den begehrten Hügeln von Garda, Ai Beati, und nur 5 Minuten vom dynamischen Stadtzentrum …
$2,74M
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Villa in Perugia, Italien
Villa
Perugia, Italien
Schlafräume 35
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 9 800 m²
Perugia (Umbrien) // Mittelalterliche Burg 800 m // Villa 2.200 m // Komplex für die Unterbr…
$9,88M
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Villa 4 zimmer in Terni, Italien
Villa 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 355 m²
In der prestigeträchtigen Umgebung von Ceriel in Cavaion Veronese, wo die Majestät des Garda…
$3,07M
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Villa in Tuoro sul Trasimeno, Italien
Villa
Tuoro sul Trasimeno, Italien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Dieses raffinierte Anwesen befindet sich in hügeliger und dominanter Lage am Trasimenischen …
$1,69M
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Villa in Perugia, Italien
Villa
Perugia, Italien
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 5 000 m²
Perugia (Umbrien) // Mittelalterliche Burg 800 m // Villa 2.200 m // Komplex für die Unterbr…
$6,97M
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Villa 5 zimmer in Terni, Italien
Villa 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
In der exklusiven Umgebung von Ceriel in Cavaion Veronese, wo die zeitlose Schönheit des Gar…
$2,74M
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Immobilienangaben in Umbrien, Italien

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