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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Viterbo, Italien
Premium Premium
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Viterbo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
$313,976
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Wohnung 4 zimmer in Borgo SantAgata, Italien
Wohnung 4 zimmer
Borgo SantAgata, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
LH-6Q18. Historische Wohnung in der Nähe des Meeres im Empire, Ligurien, ItalienIm zentralen…
$322,355
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 90 m²
Renovierte Wohnung im ersten Stock eines kleinen Gebäudes. Zwei Schlafzimmer Badezimmer Wohn…
$230,344
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Wohnung 5 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 5 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
LH-2Q02. Большая квартира с видом на море в Сан-Ремо В Сан-Ремо, всего в нескольких шагах от…
$527,490
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
GH-LV06622. Moderne Wohnung mit Blick auf den See.Manerba del Garda, in der charakteristisch…
$328,216
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Wohnung 4 zimmer in Citta SantAngelo, Italien
Wohnung 4 zimmer
Citta SantAngelo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
УС-. Апартамент в изысканном и престижном жилом комплексеВ изысканном и престижном жилом ком…
$252,023
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Wohnung 3 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
KK-1T89. Престижная недвижимость в Лигурии - современный пентхаус в ОспедалеттиВ жилом компл…
$996,370
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
LH-3Q94. Wohnung mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Bordger Im Erdgeschoss eines kleinen …
$703,320
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Wohnung 7 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 110 m²
Zweiter Stock Wohnung ohne Aufzug in einem Drei-Einheit-Kondominium. Drei Schlafzimmer Badez…
$116,262
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
GH-DV5831. Wohnung mit Garten und Seeblick.Desenzano del Garda,Wir bieten Immobilien zum Ver…
$697,459
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
IT-111021. Große Wohnung 130m2 in RomGroße Wohnung 130 qm im 4. Stock. Bestehend aus: Flur, …
$410,270
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
GA-V001257. ПЕНТХАУС В ДЕЗЕНЦАНО В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в нескольких минутах езд…
$363,382
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Wohnung 4 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
KK-Q-AL4. Einzigartige Apartments in AlassioJugendstil-Wohnung in 130 km in einem 4-stöckige…
$1,52M
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Wohnung 3 zimmer in Polpenazze del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Polpenazze del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
GH-DV6089. Neubauwohnung 150 m vom See entfernt.In einer prestigeträchtigen Lage, 150 m von …
$583,755
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Wohnung 4 zimmer in Ospedaletti, Italien
Wohnung 4 zimmer
Ospedaletti, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
KK-280817-4. Квартира в Оспедалетти 118 м2Квартира 118квм на 2х уровнях полностью реконструи…
$586,100
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
KK-IV869. Attraktive Wohnung in Bordiger Attraktive Wohnung von 160 Quadratmetern auf der ze…
$1,11M
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Wohnung in Rom, Italien
Wohnung
Rom, Italien
Fläche 180 m²
AG-220916-24. Dreistufiges Penthouse atico in RomEin dreistufiges Atiko-Penthouse im Gebiet …
$3,52M
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Wohnung 3 zimmer in Alassio, Italien
Wohnung 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
AL-98. Wunderschöne Wohnung mit Meerblick in AlassioDie Ferienwohnungen in der Ortschaft Ala…
$1,88M
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Wohnung 5 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 82 m²
Neu gebaute Wohnungen, um in-house angepasst werden. Schnitte von 82 bis 110 qm Garage Balko…
$139,515
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Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
Wohnung 2 zimmer
Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Wohnung in Sanremo am Meer! San Martino, 70 m2, 199,000 €Träumen Sie von Immobilien in sonni…
$231,860
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Wohnung 3 zimmer in Pescara, Italien
Wohnung 3 zimmer
Pescara, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
EG-55. Wohnung Duplex in der Nähe des Meeres in Pescara Elegante Wohnung befindet sich auf z…
$339,938
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Wohnung 4 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
PL-PR_A11. Lago Maggiore Stresa. Wohnung.Lago Maggiore. Streak. 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf…
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Wohnung 7 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 120 m²
Wohnung im dritten Stock von 120 qm drei Schlafzimmer Badezimmer Wohnbereich. Fairer allgeme…
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
AG-220916-7. Prestigious zweistufige PenthouseWir bieten zum Verkauf ein renommiertes Zwei-L…
$5,27M
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Wohnung 6 zimmer in Terni, Italien
Wohnung 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 105 m²
105 qm Wohnung im Erdgeschoss mit separatem Eingang. Küche, Wohnzimmer, zwei Badezimmer, zwe…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
FP-510. Luxus-Wohnung in einem historischen Gebäude des frühen zwanzigsten JahrhundertsIm hi…
$2,11M
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3T86. Wohnung mit Garten in Ligurien - Dreizimmerwohnung in Villa in BordigerIn der prest…
$480,602
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Wohnung 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
GA-V001444. Современная элегантная вилла в Пескьера-дель-ГардаВ элегантном жилом комплексе и…
$609,544
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Wohnung 2 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 2 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
LH-3B12. Wohnung zum Verkauf in der Stadt BordigueraKaufen Sie eine Wohnung mit neuen Renovi…
$293,050
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Wohnung 2 zimmer in Sanremo, Italien
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Sanremo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
LH-2B61. Квартира в продаже в Сан-PемоКупить новостройку - продажа новой элитной недвижимост…
$457,158
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