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Gewerbeimmobilien in Italien

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242 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 400 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 2 400 m²
Florenz, Italien
Fläche 2 400 m²
KK-1235. Weinberg in der Toskana Vinicola FiorentinaIn der Toskana, in einer hügeligen Gegen…
$2,34M
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Gewerbefläche in Rom, Italien
Gewerbefläche
Rom, Italien
PO-120521W. Hotelgebäude zum Verkauf, 80 Zimmer im Zentrum von RomGebäude zum Verkauf für ei…
$30,48M
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Gewerbefläche 900 m² in Pisa, Italien
Gewerbefläche 900 m²
Pisa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 900 m²
LD-1027. Landhaus zum Verkauf in ToskanaDiese typisch ländliche Villa befindet sich auf eine…
$2,64M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 1 000 m²
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 1 000 m²
Dorf wie folgt: 1) Eigenschaft '50s auf zwei Etagen von 115qm je plus Dachgeschoss. Erdgesch…
Preis auf Anfrage
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Hotel in Giuliano Teatino, Italien
Hotel
Giuliano Teatino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
SN-201216. Auktion! Hotel 4 sterne, AdriaküsteAdriaküste. Im Zentrum des Resorts und im Zent…
$3,11M
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Produktion 8 686 m² in Terni, Italien
Produktion 8 686 m²
Terni, Italien
Fläche 8 686 m²
Derzeit unvollendetes Ferienhaus auf zwei Etagen von jeweils 130 Quadratmetern, plus 250 Qua…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Gewerbefläche 6 500 m² in Padenghe sul Garda, Italien
Gewerbefläche 6 500 m²
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 500 m²
GA-V000403. Hotel mit Blick auf den See in Padenghe sul GardaDas Hotel liegt in einem schöne…
$21,10M
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Gewerbefläche 982 m² in Poppi, Italien
Gewerbefläche 982 m²
Poppi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 982 m²
$2,17M
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Hotel in Forte dei Marmi, Italien
Hotel
Forte dei Marmi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
TIV-00885.00002. Уютный отель 4 * у берегов Тосканы4 * отель в очень тихом районе города в 2…
$12,89M
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Gewerbefläche 120 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 120 m²
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 120 m²
Ruine angrenzend an ein anderes Grundstück (auch zum Verkauf) in Panoramaposition mit 6.000 …
$29,066
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Gewerbefläche 100 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 100 m²
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 100 m²
Referenznummer: N975Name der Immobilie: Casa ValentinoOrt: Im LandStadt: Zone: MazeratesePos…
$46,505
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Gewerbefläche 150 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 150 m²
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 150 m²
Unvollendetes bodenfestes Gebäude im historischen Zentrum, innen fertig zu werden, auf drei …
$80,620
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Gewerbefläche 180 000 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 180 000 m²
Terni, Italien
Zimmer 30
Fläche 180 000 m²
Wohnung mit eigenem Eingang und privatem Innenhof in Panoramaposition im Erdgeschoss Zwei Sc…
Preis auf Anfrage
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Produktion 2 000 m² in Terni, Italien
Produktion 2 000 m²
Terni, Italien
Fläche 2 000 m²
Bastelgrundstück von 2.000 Quadratmetern in den ersten Vororten des Landes einfacher Zugang …
$174,393
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Gewerbefläche 50 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 50 m²
Terni, Italien
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Zimmer als Büro gegenüber der Straße 16 Erdgeschoss mit einer Fensterhöhe von 4,0 Metern Bür…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 1 300 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 1 300 m²
Terni, Italien
Fläche 1 300 m²
Wohnung im historischen Zentrum im zweiten Stock ohne Aufzug in einem Gebäude von nur drei W…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 1 300 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 1 300 m²
Terni, Italien
Fläche 1 300 m²
Shed 1.300 Quadratmeter gebaut 2007 mit 400 Quadratmetern Court Büros von 3.000 Quadratmeter…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 1 815 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 1 815 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 1 815 m²
GA-V001438. Офисное здание с большим складом в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное недалеко от…
$668,154
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Gewerbefläche 1 150 m² in Castellina in Chianti, Italien
Gewerbefläche 1 150 m²
Castellina in Chianti, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 1 150 m²
LD-1069. Luxus Landhaus zum Verkauf in ValdikyanIn der Provinz Arezzo, im herrlichen Valdiqu…
$2,70M
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Gewerbefläche 110 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 110 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 110 m²
GA-V001197. Neuer Laden im Zentrum mit ausgezeichneter Sicht in Desenzano Del GardaDas Hotel…
$304,772
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Produktion 4 300 m² in Terni, Italien
Produktion 4 300 m²
Terni, Italien
Fläche 4 300 m²
Referenznummer: N1552Name der Immobilie: Casa EvoxOrt: Im LandStadt: Zone: Mazeratese ( Nati…
$92,137
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Gewerbefläche 145 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 145 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 145 m²
GA-V000874. ИДЕАЛНОЕ КОМЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КЕЙТЕРИНГА В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛП -ГАРДАУ въезда вл…
$586,100
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Gewerbefläche 1 125 m² in Florenz, Italien
Gewerbefläche 1 125 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 125 m²
$3,49M
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Hotel in Pesaro, Italien
Hotel
Pesaro, Italien
Zimmer 115
Vier-Sterne-Hotel mit 115 Zimmern, Restaurant, Konferenzraum, etc
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 2 400 m² in Rom, Italien
Gewerbefläche 2 400 m²
Rom, Italien
Fläche 2 400 m²
OC-190417. Projekt in Rom 100 Meter vom Kolosseum und KaiserpalastWohnanlage mit Geschäftsrä…
$14,07M
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Gewerbefläche 250 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 250 m²
Terni, Italien
Fläche 250 m²
Betonkonstruktion am Rande des Dorfes in einem Panoramagarten von 1.000 qm Meer 25 km
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 300 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 300 m²
Terni, Italien
Zimmer 15
Fläche 300 m²
Referenznummer: N1356Name der Immobilie: Casa MarinoOrt: Im LandStadt: Zone: FermanoPosition…
$58,131
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Gewerbefläche 1 274 m² in Capannori, Italien
Gewerbefläche 1 274 m²
Capannori, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 274 m²
FP-T913. Landwirtschaftliches Unternehmen in Gragnano (Gragnano)Landwirtschaftliches Unterne…
$4,69M
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Gewerbefläche 77 m² in Desenzano del Garda, Italien
Gewerbefläche 77 m²
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 77 m²
GA-V001269. Shop im Zentrum der Stadt in Desenzano Del GardaDas Hotel liegt im historischen …
$410,270
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Gewerbefläche 800 m² in Terni, Italien
Gewerbefläche 800 m²
Terni, Italien
Fläche 800 m²
Die Wohnung befindet sich am Valdaso, 2 km vom Meer entfernt. Zwei Schlafzimmer, Bad, Küche,…
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