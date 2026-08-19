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Villen in Peschiera del Garda, Italien

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8 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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Villa 5 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Diese wunderschöne Villa erstreckt sich über drei Etagen und bietet gepflegte Räume und hoch…
$1,29M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 13 zimmer in Bassana, Italien
Villa 13 zimmer
Bassana, Italien
Zimmer 13
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 310 m²
Peschiera del Garda, Località Bassana, Villa mit Bauland zu verkaufen. Das Grundstück ist …
$1,20M
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Villa 12 zimmer in Peschiera del Garda, Italien
Villa 12 zimmer
Peschiera del Garda, Italien
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Diese elegante Villa zum Verkauf in der Gemeinde Peschiera del Garda, in der Provinz Verona,…
$640,494
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese Reihenvilla, die sich in einer beneidenswerten Lage befindet, nur 500 Meter von der Uf…
$760,928
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Broglie, Italien
Villa 5 zimmer
Broglie, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Peschiera del Garda, berühmt als Festung der Republik Venedig seit dem 16. Jahrhundert, verb…
$2,74M
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Villa 7 zimmer in Broglie, Italien
Villa 7 zimmer
Broglie, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
In Peschiera del Garda, in Località Boschetti, einer hügeligen Gegend mit herrlichem Blick a…
$875,889
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