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Villen in Comunita montana della Valle Sabbia, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Roe Volciano, Italien
Villa
Roe Volciano, Italien
Fläche 1 311 m²
GA-V001255. Villa "Freiheit" Mit einem großen Privatpark in Roè VolcianoDas Hotel liegt im S…
$1,65M
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Villa 7 zimmer in Roe Volciano, Italien
Villa 7 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
In Roè Volciano, eingebettet in absolute Privatsphäre umgeben von Grün, bieten wir zum Verka…
$1,42M
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Villa 8 zimmer in Roe Volciano, Italien
Villa 8 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 208 m²
Die von uns angebotene Immobilie ist ein charmantes Einfamilienhaus mit einem einladenden un…
$558,379
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Villa 10 zimmer in Villanuova sul Clisi, Italien
Villa 10 zimmer
Villanuova sul Clisi, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 609 m²
Auf den Hügeln von Salò, an einer dominanten Hanglage mit atemberaubendem Blick auf den Gard…
$1,17M
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Villa 12 zimmer in Roe Volciano, Italien
Villa 12 zimmer
Roe Volciano, Italien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 650 m²
In Roè Volciano, in der Nähe von Salò, liegt diese fantastische Einzelvilla inmitten eines w…
$2,17M
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Immobilienangaben in Comunita montana della Valle Sabbia, Italien

Günstige
Luxuriös
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