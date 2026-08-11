Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Martinsicuro
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Martinsicuro, Italien

;
3 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Martinsicuro, Italien
Villa 4 zimmer
Martinsicuro, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
$386,826
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Villa Rosa, Italien
Villa 6 zimmer
Villa Rosa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
BG-H112 Private Villa mit Garten, Alba AdriaticPrivate Villa am Meer in Alba Adriatic, in ei…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Martinsicuro, Italien
Villa 4 zimmer
Martinsicuro, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
EC- Villa mit herrlichem Meerblick zum Verkauf in MartinsicuroDie Villa mit einer Fläche von…
$386,826
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen