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1 523 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Caorle, Italien
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Villa 5 zimmer
Caorle, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe von Caorle, im Bryan Bereich, bieten wir eine freistehende Villa umgeb…
$523,717
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Аталанта
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Villa 18 zimmer in Monza, Italien
UP UP
Villa 18 zimmer
Monza, Italien
Zimmer 18
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Luxus-Privatvilla in Monza – 600 m2 in einer der renommiertesten GegendenItalien • Monza • Z…
$2,84M
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Privatverkäufer
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Villa 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-PV001596. ВИЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛА ВАШЕ…
$1,58M
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Red Feniks Montenegro
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Haus 23 zimmer in Terni, Italien
Haus 23 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 23
Fläche 800 m²
Restauriertes Bauernhaus auf zwei Ebenen plus Dachboden. Erdgeschoss Wohnzimmer Küche zwei B…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
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Villa 22 zimmer in Terni, Italien
Villa 22 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 1 500 m²
Derzeit unvollendetes Ferienhaus auf zwei Etagen von jeweils 130 Quadratmetern, plus 250 Qua…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
ABI-1264A Moderne Villa am GardaseeNeue, moderne Villa im architektonischen Stil mit herrlic…
$2,81M
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Haus 7 zimmer in Terni, Italien
Haus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 170 m²
Haus zu renovieren in einer wunderbaren Lage Zwei Stockwerke mit angrenzender Zubehörstruktu…
$92,936
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Haus 8 zimmer in Terni, Italien
Haus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 300 m²
Ferienhaus mit neuem Dach und seismische Anpassung. Grundstück von 3.50 Hektar Land mit jahr…
$209,272
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Villa 9 zimmer in Assisi, Italien
Villa 9 zimmer
Assisi, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 740 m²
Casale di Charme | Code 8673 Preis aktualisiert: 20.03.2025 € 2.200.000 Eingebettet in …
$2,55M
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Haus 19 zimmer in Terni, Italien
Haus 19 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 19
Fläche 550 m²
Gebäude auf drei Ebenen plus Dachgeschoss Allgemeiner Zustand gute Erdgeschoss-Wohnung von 2…
$406,918
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Villa 3 zimmer in Gozzano, Italien
Villa 3 zimmer
Gozzano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
ISM-060417-6. Wunderschöne Villa mit Blick Orthopädie Wunderschöne Villa mit Blick auf den O…
$1,03M
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Villa 4 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 1 400 m²
GH-PV00020. Luxus-moderne Villa auf der ersten Linie des SeesElite moderne Villa in Padeng, …
$2,34M
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Haus 9 zimmer in Terni, Italien
Haus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 300 m²
Referenznummer: N981Name der Immobilie: Casa Burzi IIOrt: Im LandStadt: Zone: FermanoPositio…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Acquaviva Picena, Italien
Villa 5 zimmer
Acquaviva Picena, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
BG-ABIV5801U Luxusvilla in der Nähe von AcquavivaModerne Villa mit herrlichem Meerblick. In …
$2,29M
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Villa 5 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 5 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 284 m²
KK-3v32. Villa zu verkaufen in Bordiger Villa in Bordiger über Via Romana Street, Finish Qua…
$3,28M
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Reihenhaus 13 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 13
Fläche 350 m²
Freistehendes Haus in ausgezeichnetem Zustand mit angrenzenden Schuppen von etwa 90 Quadratm…
$383,666
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Villa in Manerba del Garda, Italien
Villa
Manerba del Garda, Italien
Fläche 320 m²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75M
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
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Villa 3 zimmer in Stresa, Italien
Villa 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 194 m²
Villa (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » StresaAuf einem Hügel in Stresa im Dorf Somearo …
$375,104
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 20 000 m²
Baufläche von ca. zwei Hektar nach Umsetzungsplan
Preis auf Anfrage
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Haus in Terni, Italien
Haus
Terni, Italien
Fläche 60 000 m²
Baufläche von etwa 60 Tausend, aber mit einem maximalen Volumen von 60 Tausend Kubikmetern. …
Preis auf Anfrage
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Haus 9 zimmer in Terni, Italien
Haus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 220 m²
Bauernhaus mit 4,50 Hektar Land restauriert werden. Panoramalage neben der Stadtstraße. Alte…
Preis auf Anfrage
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Villa in San Vincenzo, Italien
Villa
San Vincenzo, Italien
Fläche 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепол 950к…
$4,10M
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Reihenhaus 12 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 240 m²
Referenznummer: N560 Objektname: Casa Tanzi I Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Posi…
$279,030
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Villa 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-PV001595. Виллы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец 2…
$1,20M
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Villa 4 zimmer in Baveno, Italien
Villa 4 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
FP-T607. Unabhängige Villa gegenüber dem Lago MaggioreUnabhängige Villa aus Stein, gegenüber…
$1,05M
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Haus 18 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 18 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 18
Fläche 540 m²
Großes Panorama-Haus zu restaurieren (Ende des Jahrhunderts) Zwei Etagen für den ältesten Te…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 240 m²
Einfamilienhaus mit 3.000 m2 Grundstück. Erdgeschoss verschiedene Zimmer und Garage. Erhöhte…
$139,515
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Villa 3 zimmer in Italien
Villa 3 zimmer
Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 66 m²
GM-CPA-Villa Hier. Villa mit Garten und herrlichem MeerblickLuxusvilla, in einem schönen med…
$586,100
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