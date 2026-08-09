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Villen in Como, Italien

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Tremezzina
8
San Siro
3
Faggeto Lario
5
65 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Como, Italien
Villa 4 zimmer
Como, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 246 m²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре вилеты нового строитель…
$581,411
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Villa 5 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 5 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
MV-160921-1. Moderne Villa mit atemberaubendem Blick auf den Comer SeeVilla in Chernobbio.Ei…
$4,45M
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Villa 6 zimmer in Laglio, Italien
Villa 6 zimmer
Laglio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
MV-221122-1. Вилла с захватывающим видом на озеро в ЛальоИдеально расположенный дом с 5 спал…
$2,58M
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Villa 4 zimmer in Lenno, Italien
Villa 4 zimmer
Lenno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
GR-Tr-143. Comer See Villa "Anna" in Tremezzina, MezzegraMezzengra Villa Anna: Schöne Villa …
$3,40M
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Villa 6 zimmer in Argegno, Italien
Villa 6 zimmer
Argegno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 890 m²
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
$4,10M
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Villa 6 zimmer in Tremezzina, Italien
Villa 6 zimmer
Tremezzina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
LUI-158. Klassische Villa am Comer See auf der ersten Linie.Die Fläche der Hauptvilla ist ca…
$7,97M
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Villa 4 zimmer in Civiglio, Italien
Villa 4 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
PL-PR_P10. Steinhaus im Herzen der Stadt ComoExklusives Steinhaus, im XVII Jahrhundert gebau…
$1,47M
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Villa 6 zimmer in Menaggio, Italien
Villa 6 zimmer
Menaggio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
LUI-180b. Красивая вилла на КомоТремецина ( 5 минут от Менаджо и 30 минут от Черноббио ) В…
$2,81M
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Villa 5 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 5 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
PL-PR_V19. Luxusvillen des Neubaus in ChernobbioEine neue luxuriöse Wohnanlage bestehend aus…
$4,10M
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Villa 5 zimmer in Molina, Italien
Villa 5 zimmer
Molina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
GR-Pb-32. Villa am See in Faggeto LarioVilla mit unvergesslichem Blick auf den See in Fagget…
$2,05M
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Villa 6 zimmer in Como, Italien
Villa 6 zimmer
Como, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 300 m²
MV-INT-19847. Prestigious historische edle Villa in der Nähe der Stadt ComoPrestigious histo…
$7,62M
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Villa 4 zimmer in Civiglio, Italien
Villa 4 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
ID - 11032. VB - Panorama-Stadthaus in ComoPanorama-Stadthaus in Como mit Seeblick nur 10 Mi…
$996,370
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Villa 4 zimmer in Bellagio, Italien
Villa 4 zimmer
Bellagio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 370 m²
LUI-162. Villa am Comer See mit herrlichem Blick auf den See und die Berge.Villa am Comer Se…
$2,93M
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Villa in Colonno, Italien
Villa
Colonno, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,42M
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Villa 4 zimmer in Como, Italien
Villa 4 zimmer
Como, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
MV-1901. Wir bieten Ihnen zum Verkauf eine exklusive private Villa mit Panoramablick, herrli…
$2,17M
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Villa 6 zimmer in Blevio, Italien
Villa 6 zimmer
Blevio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
MV-1609-2. Großartige historische Villa in Blevio.Großartige historische Villa in Blevio. Fl…
$9,38M
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Villa 4 zimmer in Blevio, Italien
Villa 4 zimmer
Blevio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
MV-1609-3. Erstaunliche Villa am Wasser mit Pool und Marina, umgeben von blühenden Gärten in…
$10,55M
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Villa 5 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 5 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
MV-221122. Moderne Villa mit herrlichem Blick auf den Comer SeeDie Gesamtbaufläche von 300 m…
$4,57M
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Villa 6 zimmer in Lemna, Italien
Villa 6 zimmer
Lemna, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
MV-270221. Luxushaus mit Designer-Renovierung am Comer SeeLuxushaus mit Designer-Renovierung…
$1,99M
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Villa 6 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 6 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 520 m²
LUI-313. Schöne Villa in Chernobio.Villa 520m2 mit 5 Schlafzimmern + SchlafzimmerSAD ca. 1.0…
$5,63M
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Villa in Molina, Italien
Villa
Molina, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Eigenschaften der Villa am Comer See: 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Küche mit Esszimmer, Stu…
$1,73M
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Villa 5 zimmer in Como, Italien
Villa 5 zimmer
Como, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Schöne Villa mit kommerziellem Potenzial und Blick auf den Komo-See5 Minuten von Menagio bie…
$748,690
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Villa 14 zimmer in Griante, Italien
Villa 14 zimmer
Griante, Italien
Zimmer 14
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Die kleine Stadt Griante und der Weiler Cadenabbia sind malerische Orte mit Blick auf den Co…
$4,60M
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Villa 6 zimmer in Como, Italien
Villa 6 zimmer
Como, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
$12,89M
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Villa 6 zimmer in Menaggio, Italien
Villa 6 zimmer
Menaggio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 620 m²
LUI-234. Stilvolle Villa am Comer See auf der ersten LinieDiese Villa wurde Mitte des zwanzi…
$9,38M
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Villa 6 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 6 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
LUI-154. Villa am Comer See mit Blick auf den See.Villa am Comer See mit Blick auf den See.D…
$2,34M
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Villa 6 zimmer in Como, Italien
Villa 6 zimmer
Como, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
MV-1609-1. Charmante Landvilla mit Stallungen und einem großen Park. Fläche von 700 m2. Die …
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Villa 4 zimmer in Pianello del Lario, Italien
Villa 4 zimmer
Pianello del Lario, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
GR-Al1. Новая роскошная вилла на первой линии озераПианелло дел Ларио: отдельно стоящая Вила…
$3,16M
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Villa 6 zimmer in Civiglio, Italien
Villa 6 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
MV-160921-2. Schöne Villa auf der ersten Linie des Comer Sees und 2 km vom Stadtzentrum von …
$14,65M
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Villa 11 zimmer in Menaggio, Italien
Villa 11 zimmer
Menaggio, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Hübsche freistehende Villa in Menaggio und genauer gesagt im Weiler Loveno in Panoramalage. …
$689,762
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Immobilienangaben in Como, Italien

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