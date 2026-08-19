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Villen in Salo, Italien

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16 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 370 m²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16M
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Villa in Salo, Italien
Villa
Salo, Italien
Fläche 600 m²
GA-V001086. Grundstück zur Renovierung mit Blick auf den See in der Stadt SalòDas Hotel lieg…
$1,29M
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Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 770 m²
ABI-1257A. Wunderschöne Villa mit Blick auf den GardaseeDieses herrliche Anwesen mit Blick a…
$4,45M
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Villa in Salo, Italien
Villa
Salo, Italien
Fläche 790 m²
GH-210518. Villa auf der ersten Linie, in der Stadt SaloDie Villa verfügt über eine Fläche v…
$2,23M
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Villa 4 zimmer in Salo, Italien
Villa 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GA-V001445. Villa mit Blick auf Salo BayUmgeben von Grün und Ruhe, im eleganten Kontext von …
$539,212
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Villa 4 zimmer in Salo, Italien
Villa 4 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная терасная Вилла расположена в небольш…
$761,930
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Villa 9 zimmer in Salo, Italien
Villa 9 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
In einer privilegierten Lage in der Nähe des Zentrums von Salò und des Sees bieten wir zum V…
$821,146
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Villa 9 zimmer in Salo, Italien
Villa 9 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Das von uns angebotene Haus ist ein typisches italienisches Haus mit Steinakzenten, nur weni…
$1,31M
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Villa 13 zimmer in Salo, Italien
Villa 13 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 13
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
In sonniger und leicht hügeligen Lage, wo das Klima besonders mild und angenehm ist, aber nu…
$2,72M
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Villa 4 zimmer in Villa di Salo, Italien
Villa 4 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
In einer Panoramalage auf den Hügeln um Salò, mit einem 360°-Panorama auf den Golf, bieten w…
$766,403
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Villa 18 zimmer in Barbarano, Italien
Villa 18 zimmer
Barbarano, Italien
Zimmer 18
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Dieses herrliche Anwesen befindet sich in einer Panorama-Landschaft von Salò, eingebettet in…
$3,94M
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Villa 7 zimmer in Villa di Salo, Italien
Villa 7 zimmer
Villa di Salo, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Garda Haus bietet exklusive Villa im Bau mit einzigartigem Seeblick. Die Immobilie ist ca. …
$4,60M
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Villa 13 zimmer in Salo, Italien
Villa 13 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 13
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
In sonniger und leicht hügeligen Lage, wo das Klima besonders mild und angenehm ist, aber nu…
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Villa 18 zimmer in Salo, Italien
Villa 18 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 18
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Dieses herrliche Anwesen befindet sich in einer Panorama-Landschaft von Salò, eingebettet in…
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Villa 9 zimmer in Salo, Italien
Villa 9 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Diese schöne Villa liegt auf einem etwa 400 qm großen Grundstück in ruhiger Lage etwas oberh…
$985,375
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Villa 10 zimmer in Salo, Italien
Villa 10 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 035 m²
In Salò, an der schönen Riviera dei Limoni, befindet sich diese herrliche Villa mit Panorama…
$2,19M
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