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Villen in Faggeto Lario, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Molina, Italien
Villa 5 zimmer
Molina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
GR-Pb-32. Villa am See in Faggeto LarioVilla mit unvergesslichem Blick auf den See in Fagget…
$2,05M
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Red Feniks Montenegro
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Villa in Molina, Italien
Villa
Molina, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Eigenschaften der Villa am Comer See: 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer, Küche mit Esszimmer, Stu…
$1,74M
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Villa 6 zimmer in Lemna, Italien
Villa 6 zimmer
Lemna, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
MV-270221. Luxushaus mit Designer-Renovierung am Comer SeeLuxushaus mit Designer-Renovierung…
$1,99M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 16 zimmer in Molina, Italien
Villa 16 zimmer
Molina, Italien
Zimmer 16
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 500 m²
Das Villa Giusy hat eine Fläche von 500 m2 über drei Stockwerke und weist 5 Schlafzimmer, 4 …
$13,14M
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Villa 8 zimmer in Molina, Italien
Villa 8 zimmer
Molina, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Etagenzahl 3
Im malerischen Dorf Faggeto Lario am Comer See präsentieren wir Ihnen gerne ein charmantes A…
$1,73M
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Immobilienangaben in Faggeto Lario, Italien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
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