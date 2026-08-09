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Villen in Venetien, Italien

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Peschiera del Garda
8
37 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Caorle, Italien
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Villa 5 zimmer
Caorle, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
In unmittelbarer Nähe von Caorle, im Bryan Bereich, bieten wir eine freistehende Villa umgeb…
$523,717
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Аталанта
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Villa 4 zimmer in Castelnuovo del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Castelnuovo del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
GH-230519-1. Moderne Villen in der Nähe der Stadt Garda.Moderne Villen auf den Hügeln in der…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
$398,548
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Red Feniks Montenegro
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
ABI-1002G. Villa mit Panoramablick auf den GardaseeAuf einem Hügel, in einem ruhigen Ort, ab…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой терасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра г…
$468,880
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Red Feniks Montenegro
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Villa 5 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 260 m²
GH-ZV00018. Villa mit Blick auf den See zur Rekonstruktion.In einem Panorama-Wohngebiet biet…
$1,02M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 zimmer in Arqua Petrarca, Italien
Villa 6 zimmer
Arqua Petrarca, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 330 m²
OC-100517. Вилла в городе Аркуа-Петрарка. ВенецияВилла недалеко от Венеции, можно сказать по…
$1,52M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 24 zimmer in Canaro, Italien
Villa 24 zimmer
Canaro, Italien
Zimmer 24
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 20 944 m²
Etagenzahl 3
Villa Martelli Piccioli (Villa Bergamini) - Historische venezianische Residenz im Herzen von…
$579,415
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Villa in Venedig, Italien
Villa
Venedig, Italien
Fläche 1 300 m²
Einzigartige Residenz mit einem Innenpool, einem großen Park und einem privaten Teich - ein …
$3,55M
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Villa 5 zimmer in Torri del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
Torri del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
GH-ZV00033. Villa mit herrlichem Blick auf den See.In einer herrlichen Lage in der Stadt Tor…
$1,29M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 6 zimmer in Bardolino, Italien
Villa 6 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
ABI-1001G. Ausgezeichnete, Elite Villa am GardaseeLuxusvilla am Gardasee. Schöne und elegant…
$2,93M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 4 zimmer in Lazise, Italien
Villa 4 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
ABI-2003E. Schöne Villa mit Pool und Blick auf den GardaseeIn einem ruhigen Ort, neben dem S…
$1,64M
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Villa in Verona, Italien
Villa
Verona, Italien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 2 200 m²
Etagenzahl 3
VALPOLICELLA (Veneto) // 16. Jahrhundert // GENERAL REGIONAL PLACE 2200 KV M // 12 Schlafzim…
$5,30M
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Villa 16 zimmer in Lazise, Italien
Villa 16 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 16
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Im beliebtesten Viertel von Lazise, 500 Meter vom Stadtzentrum entfernt, bieten wir eine ger…
$2,39M
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Villa 15 zimmer in Bardolino, Italien
Villa 15 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 15
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 550 m²
Bardolino, in einer eleganten und ruhigen Wohngegend, nur 200 Meter vom Seeufer entfernt, bi…
$4,93M
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Villa 5 zimmer in Broglie, Italien
Villa 5 zimmer
Broglie, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 248 m²
Peschiera del Garda, berühmt als Festung der Republik Venedig seit dem 16. Jahrhundert, verb…
$2,74M
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Villa 15 zimmer in Caprino Veronese, Italien
Villa 15 zimmer
Caprino Veronese, Italien
Zimmer 15
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 624 m²
Diese exklusive Villa im Jugendstil aus dem Jahr 1912 ist von einem komplett eingezäunten Ga…
$1,59M
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Villa 3 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 3 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese Reihenvilla, die sich in einer beneidenswerten Lage befindet, nur 500 Meter von der Uf…
$760,928
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Villa 16 zimmer in Bardolino, Italien
Villa 16 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 16
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 451 m²
Bardolino, freistehende Villa auf einem Grundstück von 539 m², umgeben von einem 317 m² groß…
$2,07M
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Villa 9 zimmer in Lazise, Italien
Villa 9 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Willkommen im Paradies am See, von dem Sie schon immer geträumt haben! Diese prächtige Vill…
$2,90M
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Villa 7 zimmer in Lazise, Italien
Villa 7 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 344 m²
In der exklusivsten Gegend von Lazise, nur 600 Meter vom Zentrum entfernt, bieten wir eine v…
$1,26M
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Villa 10 zimmer in Lazise, Italien
Villa 10 zimmer
Lazise, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 243 m²
Nur 700 Meter vom See entfernt, zwischen Lazise und Pacengo, bieten wir Ihnen diese freisteh…
$985,375
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Villa 5 zimmer in San Benedetto di Lugana, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto di Lugana, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Diese wunderschöne Villa erstreckt sich über drei Etagen und bietet gepflegte Räume und hoch…
$1,29M
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Villa 7 zimmer in Broglie, Italien
Villa 7 zimmer
Broglie, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
In Peschiera del Garda, in Località Boschetti, einer hügeligen Gegend mit herrlichem Blick a…
$875,889
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Villa 16 zimmer in Costermano sul Garda, Italien
Villa 16 zimmer
Costermano sul Garda, Italien
Zimmer 16
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Exklusive und raffinierte Einzelvilla, aufgeteilt in zwei sich übereinander befindliche Wohn…
$3,23M
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Villa 24 zimmer in Verona, Italien
Villa 24 zimmer
Verona, Italien
Zimmer 24
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 31 000 m²
Es ist ein Vergnügen, diese Exzellenz im Landtourismus zu präsentieren, der nur 10 Minuten v…
$9,85M
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Villa 8 zimmer in Bardolino, Italien
Villa 8 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Ein kleines Paradies, eine exklusive Oase mitten im Grünen mit Blick auf den Gardasee und da…
$2,74M
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Villa 5 zimmer in Porto, Italien
Villa 5 zimmer
Porto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
In der ruhigen Atmosphäre des historischen Zentrums von Castello di Brenzone befindet sich e…
$569,328
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Villa 12 zimmer in Peschiera del Garda, Italien
Villa 12 zimmer
Peschiera del Garda, Italien
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Diese elegante Villa zum Verkauf in der Gemeinde Peschiera del Garda, in der Provinz Verona,…
$640,494
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Villa 20 zimmer in Asolo, Italien
Villa 20 zimmer
Asolo, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 1 222 m²
Von Carducci als "Stadt der 100 Horizonte" bezeichnet, liegt Asolo auf einem Hügel, nicht we…
$9,85M
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Immobilienangaben in Venetien, Italien

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