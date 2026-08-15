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111 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 13 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 13
Fläche 350 m²
Freistehendes Haus in ausgezeichnetem Zustand mit angrenzenden Schuppen von etwa 90 Quadratm…
$383,666
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Reihenhaus 12 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 240 m²
Referenznummer: N560 Objektname: Casa Tanzi I Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Posi…
$279,030
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 240 m²
Einfamilienhaus mit 3.000 m2 Grundstück. Erdgeschoss verschiedene Zimmer und Garage. Erhöhte…
$139,515
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Reihenhaus 6 zimmer in Sassari, Italien
Reihenhaus 6 zimmer
Sassari, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Kleine Villa mit spektakulärer Panoramalage mit Blick auf das Meer von Cala di Volpe, in ein…
$1,37M
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 200 m²
Einfamilienhaus in Panoramalage einen Steinwurf vom Zentrum entfernt Zwei Etagen plus Dachge…
$290,656
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 150 m²
Einfamilienhaus neuer Kopf erstreckt sich auf p.terra und p.seminterrato Garten von 150 qm W…
Preis auf Anfrage
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TekceTekce
Reihenhaus 11 zimmer in Giulianova, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 11
Fläche 350 m²
Einfamilienhaus mit Garten 1.000 qm Auf zwei Etagen von je 150 qm plus Dachgeschoss mit Wohn…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 15 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 15 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 15
Fläche 400 m²
Immobilieneinheit bestehend aus zwei benachbarten Gebäuden: a) zweigeschossige Villa plus Da…
$310,964
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Reihenhaus 13 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 13
Fläche 500 m²
Erdgeschoss 80er Jahre Villa auf zwei Etagen plus Keller und Dachgeschoss Erdgeschoss von 15…
$418,544
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Reihenhaus 6 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 140 m²
Referenznummer: N505 Objektname: Casa Cecchi II Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese P…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 7 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Zwei Reihenhäuser, davon einer mit großem Garten Drei Ebenen mit Wohnbereich Schlafbereich u…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 8 zimmer in Campofilone, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Villa mit eingezäuntem Parkplatz von 3,550 m2 in einer exklusiven Gegend nur wenige km vom M…
$488,302
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Reihenhaus 7 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Einzelvilla mit Land mit Olivenbäumen von etwa 5.000 Quadratmetern. Erdgeschoss mit großer G…
$287,930
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 150 m²
Einzelhaus auf zwei Ebenen für ca. 150 Quadratmeter acht Zimmer und zwei Badezimmer Allgemei…
$151,141
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Reihenhaus 12 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 250 m²
Einzelvilla in einem kleinen Weiler in der Nähe der Provinzstraße. Kleiner Hof und optional …
$174,393
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Reihenhaus 25 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 25 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 25
Fläche 530 m²
Referenznummer: N725 (I) Objektname: Casa Berd II Ort: Im Dorf Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 5 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 90 m²
Renoviertes Haus in einem Weiler. Auf zwei Ebenen mit im Erdgeschoss Eingang Wohnzimmer Küch…
$110,449
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Reihenhaus 11 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 330 m²
Einzelvilla in den 80er Jahren in ausgezeichnetem Zustand Land von 4.000 Quadratmetern teilw…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 190 m²
Einzelvilla aus der Mitte der 60er Jahre mit Garten auf zwei Seiten mit Zubehör. Exterior vo…
$209,272
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 160 m²
Einzigartig 70 intern renoviert (extern zu überprüfen) Zwei Etagen von 80 qm jede erste Fläc…
$348,787
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 210 m²
Reihenhaus in ausgezeichnetem Zustand mit Keller mit Taverne und Garage Erster Stock mit Woh…
$255,777
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Referenznummer: N1581 Objektname: Casa Zacco Standort: In der Stadt - am Stadtrand Stadt/Sta…
$348,787
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Reihenhaus 10 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 10 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 10
Fläche 200 m²
Einfamilienhaus mit unbeschränktem Innenhof und angrenzender Garage. Erdgeschoss mit Küche, …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 9 zimmer in Colonnella, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Colonnella, Italien
Zimmer 9
Fläche 180 m²
Land von 16,00 Hektar Ackerland in allen guten süßen Hügeln leicht zugänglich Exposition
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 5 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Fläche 80 m²
Villen bald auf einer Ebene gebaut Grundstücksfläche und Parkplätze von 60 qm bis 80 qm (weg…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Freistehende Villa von ca. 100 m2 auf einer Etage mit 8.000 m2 Land mit Olivenbäumen. Erhöht…
$162,767
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 240 m²
Wohnzimmer auf zwei Ebenen plus Dachgeschoss Erdgeschoss - Erster Stock mit Wohnzimmer Küche…
$232,525
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 180 m²
Doppelhaushälfte am Rande des Dorfes in zentraler Lage (2/3) in der rauen Drei Ebenen (60 + …
$267,403
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Reihenhaus 11 zimmer in Moscufo, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Moscufo, Italien
Zimmer 11
Fläche 250 m²
Kürzlich gebaute Villa mit Lager (Tavern) von 1.000 m2 auf zwei Ebenen (500+500) Land von 2,…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 150 m²
Freistehende Single, die intern vom Hof von 300 Quadratmetern mit Erdgeschoss-Wohnung von 65…
$172,758
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