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Villen in Civitanova Marche, Italien

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Villa 16 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 16 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Landtouristenunterkunft in einer natürlichen Oase von 12 Hektar in einer schönen ruhigen Geg…
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Villa 11 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 11 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 11
Fläche 345 m²
Bauernhaus für Renovierung, schöne Lagestruktur in alten Backstein- und Holzböden Zubehör Ma…
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Villa 14 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 14 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa in herrlicher Lage mit weitem Blick auf das Meer und die Sibillini Berge. Garten von e…
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