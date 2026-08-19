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Villen in Mailand, Italien

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6 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Mailand, Italien
Villa 6 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 310 m²
OC-231015-1, ein Luxus-Edelhaus in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gebautLuxus-Edelh…
$5,22M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 4 zimmer in Mailand, Italien
Villa 4 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
FP-261015. Ein einzigartiges Projekt im Herzen von MailandIm Herzen von Mailand wurde ein ei…
$2,23M
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Villa 6 zimmer in Mailand, Italien
Villa 6 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
$5,27M
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Villa in Mailand, Italien
Villa
Mailand, Italien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 780 m²
Die Longignan Residence ist ein historisches Haus im siebzehnten Jahrhundert gebaut und im B…
$2,20M
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Villa 8 zimmer in Mailand, Italien
Villa 8 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
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Villa 50 zimmer in Mailand, Italien
Villa 50 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 50
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 6 000 m²
$5,47M
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