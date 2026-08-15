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Penthäuser in Italien

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Lombardei
29
Desenzano del Garda
18
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
4
Venetien
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42 immobilienobjekte total found
Penthouse in Anzio, Italien
Penthouse
Anzio, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/5
Ein einzigartiges Penthouse mit Designer-Reparaturen und Blick auf das Meer im Zentrum von A…
$1,39M
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Penthouse in Casalgrande, Italien
Penthouse
Casalgrande, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 7/7
Wir bieten zum Verkauf ein stilvolles und komplett renoviertes Penthouse von 47 Quadratmeter…
$244,589
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Penthouse in Lido di Jesolo, Italien
Penthouse
Lido di Jesolo, Italien
Fläche 168 m²
Stockwerk 8
Dieses außergewöhnliche Penthouse in privilegierter 8. und 9. Etage vereint moderne italieni…
$2,27M
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It Is RealtyIt Is Realty
Penthouse 4 zimmer in SantAlessandro, Italien
Penthouse 4 zimmer
SantAlessandro, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Dachgeschosswohnung von seltener Schönheit im Herzen von Riva de…
$1,48M
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Penthouse 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Desenzano del Garda, in einem historischen Gebäude mitten in der Altstadt, bieten wir ein ex…
$1,31M
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Penthouse 4 zimmer in Malcesine, Italien
Penthouse 4 zimmer
Malcesine, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Wir bieten zum Verkauf auf der zweiten und letzten Etage eines Gebäudes von nur zwei Einheit…
$886,837
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Grado, Italien
Penthouse
Grado, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 366 m²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59M
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Penthouse 6 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 6 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 282 m²
In einer Atmosphäre vergangener Zeiten im Herzen von Desenzano del Garda, mit direktem Blick…
$3,07M
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Penthouse 9 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 9 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 363 m²
In einer Atmosphäre der Vergangenheit im Herzen von Desenzano del Garda, direkt mit Blick au…
$3,61M
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Penthouse 5 zimmer in Bardolino, Italien
Penthouse 5 zimmer
Bardolino, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 526 m²
Dieses in Kürze zu errichtende 140 qm großes Penthouse mit Seeblick in Bardolino ist der ult…
$2,52M
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Penthouse 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
In unmittelbarer Nähe des Sees und der Promenade, in einer ruhigen Wohngegend mit guter Anbi…
$859,466
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Penthouse 2 zimmer in Salo, Italien
Penthouse 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
An einem der begehrtesten Seeufer Italiens befindet sich das bereits vierte Falkensteiner Pr…
$767,279
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Penthouse 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Penthouse 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Eingebettet in einen verwunschenen Winkel der Hügel von Padenghe sul Garda liegt die Residen…
$1,26M
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Penthouse 8 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Penthouse 8 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Dieses einzigartige Penthouse befindet sich in einer exklusiven Residenz mit Schwimmbad in P…
$1,04M
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Penthouse 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Desenzano del Garda, NEU UND EXKLUSIVES PENTHOUSE im historischen Zentrum. Elegantes Open sp…
$525,533
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Penthouse 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 364 m²
Als Vorschau bieten wir Ihnen in einer neuen Residenz mit Schwimmbad an,die bald gebaut wird…
$1,95M
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Penthouse 8 zimmer in Volta Mantovana, Italien
Penthouse 8 zimmer
Volta Mantovana, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Im Herzen von Volta Mantovana, an einem privilegierten Ort, der Zugang zu allen Annehmlichke…
$598,889
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Penthouse 5 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Penthouse 5 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Eingebettet in die Kulisse des Gardasees bieten wir zum Verkauf zwei herrliche Penthouse-Woh…
$1,11M
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Penthouse 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Penthouse 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
In der wunderschönen Umgebung des Gardasees bieten wir Ihnen eine elegante, kürzlich komplet…
$372,253
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Penthouse 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 221 m²
In bester Lage, nur wenige Schritte vom Seeufer und dem historischen Zentrum der berühmten S…
$1,49M
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Penthouse 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 148 m²
Die Wohnanlage, in der Liebe zum Detail auf architektonische Eleganz trifft: Eine exklusive…
$635,019
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Penthouse 2 zimmer in Salo, Italien
Penthouse 2 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
An einem der begehrtesten Seeufer Italiens befindet sich das bereits vierte Falkensteiner Pr…
$767,279
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Penthouse 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Ein schönes, modernes Penthouse im obersten Stockwerk eines modernen, kürzlich errichteten G…
$1,00M
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Penthouse 4 zimmer in Porto Cervo, Italien
Penthouse 4 zimmer
Porto Cervo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Im Zentrum Porto Cervo bieten wir ein herrliches Penthouses mit Meerblick an. Das Anwesen is…
$1,53M
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Penthouse 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Das vom Garda Haus angebotene Anwesen befindet sich im dritten Stock eines der elegantesten …
$1,07M
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Penthouse 5 zimmer in Mailand, Italien
Penthouse 5 zimmer
Mailand, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
$5,26M
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Penthouse in Alghero, Italien
Penthouse
Alghero, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Dieses exklusive Penthouse ist eine einzigartige Gelegenheit für diejenigen, die nach Elegan…
$1,10M
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Penthouse 4 zimmer in Rovereto, Italien
Penthouse 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Traumpenthouse, in dem jedes Detail so gestaltet wurd…
$739,031
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Penthouse 1 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Penthouse 1 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Luxus-Penthäuser mit herrlichem Blick auf den See und die Möglichkeit, individuell zu beende…
$2,13M
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Penthouse 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Penthouse 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
In Desenzano del Garda steht eine neue und renommierte Residenz: VILLA DEL SOLE, exklusiv an…
$2,18M
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