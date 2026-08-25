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Villen in Desenzano del Garda, Italien

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38 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 200 m²
ABI-802N. Exklusive 3-stufige Villa mit Pool und schöner Aussicht auf den GardaseePrästigiös…
$3,39M
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 560 m²
ABI-1230A. Luxusvilla auf der ersten Linie des GardaseesLuxusvilla am Gardasee.Eine einzigar…
$14,02M
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Villa in Desenzano del Garda, Italien
Villa
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 210 m²
GA-V000909. Haus von Rustico zu verkaufen in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem alt…
$327 182
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
GA-V001250. Teil des Hauses mit Blick auf den See in DESENZANO DEL GARDAIn der zentralen und…
$394 956
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
$2,10M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
GA-V001067. Neue Wohnung Villa in Desenzano del GardaEingefügt in einem neuen Kontext in den…
$699 936
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
GA-V000879. Schöne Villa mit privatem Pool in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem kl…
$642 680
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
GH-DV001434. Престижная вилла с частным причаломПрекрасная вилла в современном стиле на перв…
$9,35M
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Villa 6 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 580 m²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
GH-DV3012. Große Villa mit Blick auf den See im Zentrum von Desenzano.Desenzano del Garda, e…
$1,23M
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
GA-V001210. ОТДЕЛЬНОСТОЯसАЯ ВИЛЛА У ОЗЕРА С БОЛЬШИМ САДОМ. В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
$759 530
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
GA-V001310. Design Villa mit herrlichem Blick auf den See in Desenzano del GardaDas Hotel li…
$1,29M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Денцано-дель-ГардаРасположенный в муниципа…
$2,22M
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 994 m²
GH-PV001423. Villa in Desenzano del GardaPreis reduziert auf 6,8 Mio €!!!Alter Preis 8,500.0…
$7,95M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
GH-DV3690. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$442 865
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Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
GA-V001431. Вилла в стиле модерн в центре города Дезенцано-дель-ГардаВилла в стиле либерти …
$928 964
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Villa 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
GA-V001344. Exklusives Haus mit Blick auf den See und die Terrasse in Desenzano del GardaDas…
$903 257
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$419 494
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
GH-DV3780. Stadthaus in einer exklusiven Residenz in Desenzano.Auf den grünen Hügeln, die di…
$584 254
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Villa in Desenzano del Garda, Italien
Villa
Desenzano del Garda, Italien
Fläche 280 m²
GH-240518. Новая вилла в самом крутом месте в Дезенцано Дель ГардаСтроящаяся вилла с панорам…
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Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
GA-V001304. Renovierte Single-Place Villa in Desenzano Del GardaGünstig gelegen ein paar hun…
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Desenzano del Garda, Italien
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Schlafräume 3
Fläche 200 m²
GH-230519. Вилла на первой линии в Дезенцано.Вилла на первой линии в Дезенцано. Расположенн…
$2,92M
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Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
GA-V001408. Haus zu verkaufen in Desenzano del GardaIm Zentrum von San Martino della Battagl…
$508 301
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Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$396 124
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Villa 16 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 16 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 16
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
In Desenzano del Garda in einer einzigartigen Position; nur wenige Gehminuten vom Zentrum …
$17,52M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Helle Hauptvilla in einem Wohngebiet, nur einen Steinwurf vom historischen Zentrum und den D…
$1,30M
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Villa 7 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 7 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Am Stadtrand von Desenzano,in einer strategischen Lage und innerhalb einer Kleingruppe von w…
$892 312
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Villa 5 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Eingebettet in eine Anlage von bedeutenden Villen ist es möglich, die "VILLA MONIGA" zu real…
$739 031
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Villa 7 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 7 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Am Stadtrand von Desenzano in einer strategischen Lage und innerhalb einer Kleingruppe von w…
$1,35M
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