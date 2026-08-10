Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Lombardei
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Lombardei, Italien

;
Mailand
4
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
38
Lonato del Garda
15
Zeig mehr
326 immobilienobjekte total found
Villa 18 zimmer in Monza, Italien
UP UP
Villa 18 zimmer
Monza, Italien
Zimmer 18
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Luxus-Privatvilla in Monza – 600 m2 in einer der renommiertesten GegendenItalien • Monza • Z…
$2,84M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский, Italiano
Villa 5 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Villa 5 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 475 m²
GA-V001015. Charmantes renoviertes Haus in San Felice del BenacoIm historischen Zentrum von …
$937,760
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Villa 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
ABI-908L. Villa am GardaseeGemütliche, freistehende Villa mit Panoramablick auf den Gardasee…
$1,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 580 m²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Pianello del Lario, Italien
Villa 4 zimmer
Pianello del Lario, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
GR-Al1. Новая роскошная вилла на первой линии озераПианелло дел Ларио: отдельно стоящая Вила…
$3,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 5 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
MV-160921-1. Moderne Villa mit atemberaubendem Blick auf den Comer SeeVilla in Chernobbio.Ei…
$4,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
GA-V001396. Neue moderne Villa in Lonato del GardaIn einer ruhigen Wohngegend umgeben von Gr…
$385,654
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 zimmer in Monvalle, Italien
Villa 3 zimmer
Monvalle, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 450 m²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Lecco, Italien
Villa 6 zimmer
Lecco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 570 m²
IT-300418-1. Historische Villa am Comer SeeZu verkaufen ist eine historische Villa am Comer …
$5,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 10 zimmer in Cremona, Italien
Villa 10 zimmer
Cremona, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 50 400 m²
Etagenzahl 2
Renoviertes Bauernhaus mit 5 Hektar Land – Cremonesische LandschaftIn der malerischen Landsc…
$930,945
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
GA-V001067. Neue Wohnung Villa in Desenzano del GardaEingefügt in einem neuen Kontext in den…
$702,148
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Villa 4 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-LV01652. Moderne Villa mit Blick auf den SeeVilla im Stil von "modern" in einem überrasch…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
ABI-1164A. Gemütliche Villa mit Pool und großem Garten in Padeng sul GardaPrestigious Villa …
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Civiglio, Italien
Villa 4 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
PL-PR_P10. Steinhaus im Herzen der Stadt ComoExklusives Steinhaus, im XVII Jahrhundert gebau…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Manerba del Garda, Italien
Villa
Manerba del Garda, Italien
Fläche 320 m²
WW-120315. Вилла в Манерба дель ГардаПредлагаем Вашему вниманию Виллу на озере Гарда, в Мане…
$3,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Ranco, Italien
Villa 6 zimmer
Ranco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
FP-T917. Epochal Villa des frühen 19. Jahrhunderts mit Pier und FlügelIn Ranko direkt am Ufe…
$3,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Sangiano, Italien
Villa 5 zimmer
Sangiano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 702 m²
FP-T998. Objekt auf der ersten Linie des Sees in LejunoGrundstück auf der ersten Linie des S…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Lazzate, Italien
Villa 4 zimmer
Lazzate, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
OC-1452457. GartenvillaWir bieten eine Luxusvilla bestehend aus zwei Ebenen an einem Ort nam…
$914,316
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Civiglio, Italien
Villa 6 zimmer
Civiglio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
MV-160921-2. Schöne Villa auf der ersten Linie des Comer Sees und 2 km vom Stadtzentrum von …
$14,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Gardone Riviera, Italien
Villa 4 zimmer
Gardone Riviera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
WW-120315-1. Villa in Gardona RivieraVilla in Gardona Riviera - einer der renommiertesten Pl…
$2,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 5 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 530 m²
GH-PV001445. Schöne Villa am Gardasee mit Panoramablick und PoolSchöne Villa am Gardasee mit…
$4,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Cernobbio, Italien
Villa 6 zimmer
Cernobbio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
LUI-154. Villa am Comer See mit Blick auf den See.Villa am Comer See mit Blick auf den See.D…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 1 400 m²
GH-PV00020. Luxus-moderne Villa auf der ersten Linie des SeesElite moderne Villa in Padeng, …
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Gardone Riviera, Italien
Villa 4 zimmer
Gardone Riviera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
GH-LV04831. Renoviertes AltstadthausIn der Gegend von Fasano, der Stadt Gardone Riviera, bie…
$421,992
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
GA-V001344. Exklusives Haus mit Blick auf den See und die Terrasse in Desenzano del GardaDas…
$906,110
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Villa 6 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 090 m²
ABI-20181N. Villa mit Blick auf den Gardasee!Das Projekt, eine moderne Villa mit einem schön…
$3,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Salo, Italien
Villa 6 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 770 m²
ABI-1257A. Wunderschöne Villa mit Blick auf den GardaseeDieses herrliche Anwesen mit Blick a…
$4,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Immobilienangaben in Lombardei, Italien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen