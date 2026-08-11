Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Latium
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Latium, Italien

;
Rom
6
15 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
LD-0204. Elite Haus in der Nähe des Lake Bracciano, in der Nähe von RomEin Elite-Haus in der…
$926,038
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Latina, Italien
Villa 5 zimmer
Latina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 680 m²
AG-160316-1. Villa zu verkaufen in LatinaDie Villa zum Verkauf befindet sich in der Region L…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Veroli, Italien
Villa
Veroli, Italien
Etagenzahl 2
Villa SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. Veneto. FRESKY XVIII Jahrhundert.Provinz Treviso, Region Ve…
$5,41M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 zimmer in Rieti, Italien
Villa 6 zimmer
Rieti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 4 295 m²
LD-1032. Elite Residenz in Lazio, RietiEin paar Kilometer von Rieti, umgeben von Grün, einem…
$12,89M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 2 zimmer in Rom, Italien
Villa 2 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 180 m²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной терасойВ престижном парке дльфа "Coun…
$808,818
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Montopoli di Sabina, Italien
Villa
Montopoli di Sabina, Italien
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitalien…
$359,953
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Poggio Mirteto, Italien
Villa
Poggio Mirteto, Italien
ROME SABINA-POGGIO MIRTETO La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitaliens: ei…
$319,935
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
AG-160316-2. Willa in Trevignano Romano, RomDie vorgeschlagene Villa befindet sich in Trevig…
$937,760
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Colli sul Velino, Italien
Villa 4 zimmer
Colli sul Velino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
IT-161116. Villa in der kleinen Provinzstadt Collie-sul-VelinoIn der kleinen Provinzstadt Co…
$398,548
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Bomarzo, Italien
Villa 4 zimmer
Bomarzo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 470 m²
IT- Villa in der Nähe von RomIn der Stadt Attilliano, Zugehörigkeit zur etruskischen Periode…
$463,019
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 360 m²
AG-160316. BILLA ON APPIA ANTICA, ROMDie vorgeschlagene Villa befindet sich in einem der ren…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Fiano Romano, Italien
Villa 6 zimmer
Fiano Romano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
IT-180618. Neue Villa auf drei Ebenen nicht weit von RomCapena, Colle del Fagiano, 25 km vom…
$879,150
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Monte Compatri, Italien
Villa 4 zimmer
Monte Compatri, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
PO-110317-1. Villa (Verkauf) » Italien » Rom » Monte CompatriDas Haus befindet sich in Parco…
$269,606
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Rom, Italien
Villa 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
IT- Villa auf vier Ebenen 450 m2 mit großem Garten und TerrasseRom, Casal PaloccoAuf Verkauf…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Rom, Italien
Villa 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
IT-180618-1. Villa in Rom. ItalienIn der prestigeträchtigen Gegend von EUR (im Süden von Rom…
$2,81M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski

Immobilienangaben in Latium, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen