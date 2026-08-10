Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Tortoreto
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Tortoreto, Italien

;
5 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 4 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛТО: ПОЛНОСТО. …
$527,490
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 4 zimmer in Tortoreto Lido, Italien
Villa 4 zimmer
Tortoreto Lido, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
EG-181219-3. Komplett renoviertes Haus mit Pool und Garten 2100m2Tortoreto Alto: Komplett re…
$527,490
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 6 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
$363,382
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Villa 5 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 5 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
EC- Wir bieten Ihnen zum Verkauf eine elegante Villa mit MeerblickIn der schönen Stadt Torto…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Tortoreto, Italien
Villa 6 zimmer
Tortoreto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
EC- Das Haus ist neu gebaut, in Tortoreto.Die Villa besteht aus drei Ebenen mit einer Gesamt…
$363,382
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen