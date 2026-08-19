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Villen in Alassio, Italien

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10 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
$2,58M
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
KK-280416-7. Villa zu verkaufen in AlassioVilla mit Strandzugang. Komplett renoviert und ren…
$4,60M
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
KK-280416-5. Villa 400 km mit einem Garten von 900 kmVilla 400 m2 mit einem Garten von 900 m…
$1,02M
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
DH-350. Villa Alassio Italien 350m2Maximale Privatsphäre, großes Grundstück, Schwimmbad, ger…
$3,28M
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
AS-VM-263. Haus mit Meerblick in der Stadt Alassio Alassio – Diese Villa befindet sich auf d…
$879,150
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Villa 3 zimmer in Alassio, Italien
Villa 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 227 m²
AS-VA-232. Villa mit Schwimmbad im Reich, LigurienVilla mit Pool hat eine Fläche von 227 m2 …
$726,764
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
KK-W-023B1E. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » AlassioVilla 240 qm + 1800 qm Garten + 1…
$1,76M
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
AS-VF-782. Neue Villa auf dem ersten Hügel von Alassio, mit atemberaubendem Meerblick.Diese …
$2,70M
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Villa in Alassio, Italien
Villa
Alassio, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 500 m²
Die Villa hat einen Panoramablick auf die malerische Bucht von Alassio.Eingetaucht in einen …
$4,59M
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Villa in Alassio, Italien
Villa
Alassio, Italien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 300 m²
Luxus historische Villa in einer der berühmtesten Lagen im Westen der ligurischen Riviera. I…
$17,43M
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