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Grundstücke in Italien

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140 immobilienobjekte total found
Grundstück in Unione dei comuni Valle del Savio, Italien
Grundstück
Unione dei comuni Valle del Savio, Italien
Fläche 2 800 000 m²
Land von über 280,00 Hektar, geschlossener Torfarm mit privater Straße und Ausrüstung (landw…
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 500 000 m²
Land von 50.00 Hektar in einem Körper von denen 30.00 Wohnung und 20.00 in mittleren und san…
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 53 500 m²
Betonkonstruktion am Rande des Dorfes in einem Panoramagarten von 1.000 qm Meer 25 km
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 400 000 m²
Unternehmen von 350,00 Hektar Ackerland und Weinbergen Großes Bauernhaus, ein Bauernhaus, me…
$255,777
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Grundstück in Massa Fermana, Italien
Grundstück
Massa Fermana, Italien
Fläche 195 000 m²
Typischerweise hügeliges Gelände, das mit 5,0 Hektar Strauch und Wald weitgehend kultiviert …
$232,525
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Grundstück in Porto Recanati, Italien
Grundstück
Porto Recanati, Italien
Fläche 130 000 m²
Land von etwa 13.00 Hektar auf einem sehr sanften Hügel in einer dominanten Position mit ein…
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Moltrasio, Italien
Grundstück
Moltrasio, Italien
Ein exklusives Grundstück in Moltrasio, ca. 1.700 m², mit einem seltenen und vollständig gen…
$3,13M
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 20 000 m²
Land von 2,0 Hektar auf einem hügeligen Wald
$9,214
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Zimmer 16
Fläche 120 000 m²
Landtouristenunterkunft in einer natürlichen Oase von 12 Hektar in einer schönen ruhigen Geg…
$465,049
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 60 000 m²
Land von 6,0 Hektar mit guter Exposition einfachen Zugang (adjacent road) Option bewohnbare …
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 220 000 m²
22.00 Hektar Land an der Hauptstraße in zwei Teile um 16.00 und 6.00 Hektar, von denen 11 Uh…
$116,262
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 70 000 m²
Land von 7,0 Hektar auf dem Hügel Großer Zugang (Möglichkeit, Zubehörfarm und Haus teilweise…
$127,889
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Grundstück in Montefortino, Italien
Grundstück
Montefortino, Italien
Fläche 1 490 000 m²
Land von 3,2 Hektar flach mit 200 Kirschbäumen (11 Jahre) und 100 Kiefern sowie anderen Arte…
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Grundstück in Cagliari, Italien
Grundstück
Cagliari, Italien
Fläche 600 000 m²
Land von ca. 60,00 Hektar mit einer durchschnittlichen Höhe von 250 bis 300 Metern über dem …
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Grottammare, Italien
Grundstück
Grottammare, Italien
Fläche 870 000 m²
Ackerland in sanftem Hügel mit guter Belichtung und bequemem Zugang
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Monte Vidon Corrado, Italien
Grundstück
Monte Vidon Corrado, Italien
Fläche 100 000 m²
10.0 Hektar Land in den ruhigen Hügeln mit ausgezeichnetem Zugang (Option Hütte zu sanieren)
$162,767
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 12 000 m²
Land von knapp 12 Tausend m2 auf einem sanften Hügel und zu Zeiten flach mit Südwestausricht…
$17,439
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Grundstück in Porto Recanati, Italien
Grundstück
Porto Recanati, Italien
Fläche 55 000 m²
Land von ca. 5,50 Hektar auf einem sanften Hügel mit guter Belichtung und bequemem Zugang
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 32 000 m²
Land von 3,2 Hektar flach mit 200 Kirschbäumen (11 Jahre) und 100 Kiefern sowie anderen Arte…
$174,393
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 42 000 m²
Typischerweise hügeliges Land von 42.000 Quadratmetern für Ackerland nach Nordosten
$48,830
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Grundstück in Ripatransone, Italien
Grundstück
Ripatransone, Italien
Fläche 900 000 m²
Land mit 90,00 Panorama mit ausgezeichneter Exposition 3 km vom Meer entfernt. Etwa 37,00 He…
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Grundstück in Predazzo, Italien
Grundstück
Predazzo, Italien
Investitionsmöglichkeit in den Dolomiten – Masi di Cavalele, Val di FiemmeAuf der Suche nach…
$1,16M
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 120 000 m²
Land von 7,0 Hektar auf dem Hügel Großer Zugang (Möglichkeit, Zubehörfarm und Haus teilweise…
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 3 600 000 m²
Land von 360.00 Hektar, davon 160 Weide und 200 sind Wald. Ein Körper. Es gibt sechs Bauernh…
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Grundstück in Lapedona, Italien
Grundstück
Lapedona, Italien
Fläche 100 000 m²
Wohnung mit eigenem Eingang und privatem Innenhof in Panoramaposition im Erdgeschoss Zwei Sc…
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 80 000 m²
Flach bewässertes Grundstück von etwa 8,0 Hektar große Straßenfront - einfacher Zugang - hoh…
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 150 000 m²
Land 15,00 Hektar Wohnung und Bewässerung Great Casale Zugang auf zwei Dachböden in gutem Zu…
$460,687
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 180 000 m²
Völlig flaches Gelände für Landwirtschaft und Unterkunft mit Teichen und zwei Bauernhäusern …
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 170 000 m²
Grundstück von ca. 17.00 Hektar in mittlerem Hügel mit Nordwest-Belichtung Ackerland für etw…
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Grundstück in Terni, Italien
Grundstück
Terni, Italien
Fläche 85 000 m²
Renovierte Wohnung im 4. Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Küchenzeile Badezimmer Doppelzimme…
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