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Villen in Bordighera, Italien

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21 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
LH-3V16. Villa zum Wiederaufbau am Meer in Italien, Ligurien, BordigerIm Herzen eines der re…
$1,76M
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Villa 5 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 5 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
KK-iv904. Villa in BordigerVilla der jüngsten Konstruktion mit einem beheizten Pool auf dem …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
KK-3v02. Luxus der Villa in BordigerVilla für 3 Familien, mit Meerblick, luxuriösen Oberfläc…
$2,81M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 395 m²
LH-3V06. Neue Villa mit Pool am Meer in Italien, Ligurien, BordigueraAuf dem ersten Panorama…
$2,70M
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3V63. Bordiguera, Villa mit herrlichem MeerblickIn einer sonnigen und ruhigen Gegend am H…
$345,799
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
KK-252. Luxusvilla mit Garten in BordigeraVilla - Schloss, mit einer Fläche von etwa 300 Qua…
$2,58M
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
KK-210219. Новая вилла с бассейном у моря в ИталиВилла с бассейном у моря в продаже в Италии…
$3,46M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
LH-3V51. Villa am Meer in Italien - Ligurien, BordigueraMit herrlichem Meerblick, in der Näh…
$4,69M
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
LH-5V01. Verkauf von neuen Villen am Meer in Italien, Liuria, BordigerIn einer ruhigen und r…
$644,710
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 376 m²
KK-iv777. Villa auf dem ersten Hügel der Stadt Bordiger5 Minuten von der Meeresküste und dem…
$2,34M
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
KK-IV643. Элитная квартира в городе БордигераВ нескольких метрах от моря и недалеко от центр…
$808,818
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
KK-020317-3. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » BordigerVilla 250kvm + Haus am Eingang d…
$2,05M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
LH-3v97. Villa mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerNur einen Steinwurf von der berüh…
$1,88M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
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Schlafräume 5
Fläche 800 m²
LH-3V39. Luxusimmobilie in Ligurien - eine historische Villa in BordigerAuf dem Panorama-Hüg…
$17,58M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
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Schlafräume 5
Fläche 440 m²
LH-3v18. Villa mit Meerblick in Bordiger, Ligurien, ItalienEin paar Schritte von den Strände…
$2,23M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
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Schlafräume 5
Fläche 315 m²
LH-3v30. Villa mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerIn der prestigeträchtigen, ruhige…
$2,29M
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Villa 5 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 5 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 5
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Fläche 284 m²
KK-3v32. Villa zu verkaufen in Bordiger Villa in Bordiger über Via Romana Street, Finish Qua…
$3,28M
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Schlafräume 2
KK-V241. Villa in Bordiger, am MeerBordiger, nahe dem Meer, bieten wir eine neue Villa mit e…
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 320 m²
KK-3ianV11. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » BordigerVilla 320km in Bordiger 3km mit d…
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Villa 5 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 250 m²
LH-5V42. Villa mit Meerblick in Italien, Ligurien. Bord;Auf den Hügeln eines der Faction (su…
$879,150
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