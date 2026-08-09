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Villen in Sirmione, Italien

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10 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 5 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89M
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Villa in Sirmione, Italien
Villa
Sirmione, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Schlafzimmer // 3 Badezimmer // Küche // PRISTER // Pool // Erdge…
$1,39M
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Villa 4 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
GA-V001073. Villa mit Blick auf den See in SirmioneDas Hotel liegt in der herrlichen Lage de…
$2,93M
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Villa 4 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
$3,50M
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Villa 6 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 6 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
WW-220415-1. Villa auf der Halbinsel Sirmione in der exklusivsten Gegend des SchlossesAuf de…
$14,07M
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Villa 5 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 5 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современый дом,…
$2,11M
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Villa 4 zimmer in Lugana, Italien
Villa 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Sirmione Luxury Village, die Spitze des Luxusimmobilien am Ufer des Gardasees. Hohe Klasse,…
$853,992
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Villa 8 zimmer in Lugana, Italien
Villa 8 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
Nur wenige Schritte vom See entfernt, in der bezaubernden Umgebung von Punta Gro, bieten wir…
$952,529
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Villa 5 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 5 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 370 m²
Auf der Halbinsel von Sirmione, in exklusiver Lage und in der Nähe des Zentrums, bieten wir …
$4,93M
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Villa 7 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 7 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 050 m²
Diese prächtige Luxusvilla befindet sich auf der berühmten Halbinsel Sirmione, im historisch…
$8,09M
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