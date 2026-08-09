Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Marken
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Marken, Italien

;
San Benedetto del Tronto
5
Civitanova Marche
3
24 immobilienobjekte total found
Villa 40 zimmer in Offida, Italien
Villa 40 zimmer
Offida, Italien
Zimmer 40
Fläche 1 000 m²
Villa auf drei Ebenen von über 1.000 m2 mit 40 Zimmern 9 Bäder 13 Schlafzimmer, hochwertige …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Fano, Italien
Villa 6 zimmer
Fano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 770 m²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано ( Марке ), …
$4,39M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный д…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Acquaviva Picena, Italien
Villa 5 zimmer
Acquaviva Picena, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
BG-ABIV5801U Luxusvilla in der Nähe von AcquavivaModerne Villa mit herrlichem Meerblick. In …
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in Monteprandone, Italien
Villa 5 zimmer
Monteprandone, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
BG-AH05U Schönes Haus in den Hügeln von MonteprandoneSchönes Haus auf den Hügeln von Montepr…
$2,34M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-V5602U. Villa auf der ersten Linie in San Benedetto del TrontoFamilienhaus, auf der erste…
$1,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Senigallia, Italien
Villa 6 zimmer
Senigallia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 078 m²
BG-V6001N Exklusive Villa mit herrlichem MeerblickExklusive Villa in den Hügeln, nur 4 km vo…
$3,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 14 zimmer in Camerino, Italien
Villa 14 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 14
Fläche 430 m²
Referenznummer: N1427 Name der Unterkunft: Casa New Road Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: F…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Sirolo, Italien
Villa 4 zimmer
Sirolo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Brecciarolo, Italien
Villa 6 zimmer
Brecciarolo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 850 000 m²
BG-ABIV5201U Altes Haus in Marina del TrontoAltes Haus in Marina del Tronto, 15 km von Alba …
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 11 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 11 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 11
Fläche 345 m²
Bauernhaus für Renovierung, schöne Lagestruktur in alten Backstein- und Holzböden Zubehör Ma…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 2 zimmer in Tavullia, Italien
Villa 2 zimmer
Tavullia, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
ARH-180220-4. Двухэтажный дом в самом сердце небольшого средневекового городка ПиччаноЦена с…
$104,326
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Marotta, Italien
Villa
Marotta, Italien
Fläche 1 800 m²
BG-CC1100. Schöne Villa nicht weit von der Adriaküste und der Stadt MarottaItalien, Marche r…
$4,39M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 14 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 14 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa in herrlicher Lage mit weitem Blick auf das Meer und die Sibillini Berge. Garten von e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 6 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
BG-ABIV5601U Luxusvilla im mediterranen Stil, San Benedetto del TrontoLuxus Villa im mediter…
$3,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 24 zimmer in San Ginesio, Italien
Villa 24 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 24
Fläche 600 m²
Großzügiges Bauernhaus auf zwei Ebenen mit einem Innenhof von 8.600 m2, auf dem sich eine Ga…
$575,498
Eine Anfrage stellen
Villa 15 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 15 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 15
Fläche 500 m²
Villa aus dem 19. Jahrhundert mit 2.000 m2 Park mit Palmen und hohen Bäumen. Drei Ebenen von…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in SantElpidio a Mare, Italien
Villa 6 zimmer
SantElpidio a Mare, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 10 200 m²
BG-ABIV5401U Alte Villa in Porto San ElpidioVilla von 1780 in Porto San Elpidio, 8 km vom Me…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 16 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 16 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 16
Fläche 500 m²
Wohnung im historischen Zentrum im zweiten Stock ohne Aufzug in einem Gebäude von nur drei W…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Pesaro, Italien
Villa 6 zimmer
Pesaro, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
BG-CC1089. Вилла с видом на Адриатическое мореВ Марке, Пезаро: в очень красивом, ландшафтном…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 30 zimmer in Camerino, Italien
Villa 30 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 30
Fläche 1 400 m²
Referenznummer: N864 (R) Objektname: Casa Ridente Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Castorano, Italien
Villa 6 zimmer
Castorano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Коли-д…
$2,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 19 zimmer in Borgo Pintura, Italien
Villa 19 zimmer
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 19
Fläche 760 m²
Renovierte Wohnung im 4. Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Küchenzeile Badezimmer Doppelzimme…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 16 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 16 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Landtouristenunterkunft in einer natürlichen Oase von 12 Hektar in einer schönen ruhigen Geg…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Marken, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen