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Villen in Terni, Italien

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17 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Terni, Italien
Villa 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Apartments in der Nähe eines Panoramas und eines Randbereichs Drei Schlafzimmer Wohnzimmer K…
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Villa 21 zimmer in Terni, Italien
Villa 21 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 21
Fläche 1 200 m²
Villa mit Meerblick und großzügigen Bergen Voll eingezäunten Garten Große Garage, Waschküche…
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Villa 37 zimmer in Terni, Italien
Villa 37 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 37
Fläche 1 200 m²
Villa von 700 Meer bestehend aus zwei bis drei und viergeschossigen Grundriss in Anhang L vo…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 22 zimmer in Terni, Italien
Villa 22 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 600 m²
Referenznummer: N1125 (I) Name der Immobilie: Casa Ilo Lage: Im Dorf Stadt: Zone: Fermano…
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Villa 22 zimmer in Terni, Italien
Villa 22 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 1 500 m²
Derzeit unvollendetes Ferienhaus auf zwei Etagen von jeweils 130 Quadratmetern, plus 250 Qua…
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Villa 24 zimmer in Terni, Italien
Villa 24 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 24
Fläche 1 000 m²
Prestigious alte Villa am Meer in Agentur info
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LDV InvestLDV Invest
Villa 17 zimmer in Terni, Italien
Villa 17 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 17
Fläche 600 m²
Jugendstil Villa mit einem Park von etwa 8.000 Quadratmetern mit jahrhundertealten Bäumen re…
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Villa 12 zimmer in Terni, Italien
Villa 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 500 m²
Referenznummer: N1427 Name der Unterkunft: Casa New Road Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: F…
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Villa 11 zimmer in Terni, Italien
Villa 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 460 m²
Referenznummer: N1445 Name der Immobilie: Casa Polls Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: Mazer…
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Villa 25 zimmer in Terni, Italien
Villa 25 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 25
Fläche 650 m²
Referenznummer: N974 (R) Objektname: Casa Torre Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese P…
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Villa 16 zimmer in Terni, Italien
Villa 16 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 16
Fläche 450 m²
Die zu renovierende Mini-Wohnung besteht aus Flur, Küche, Bad, Wohnzimmer und Schlafzimmer i…
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Villa 4 zimmer in Terni, Italien
Villa 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
In der berühmten Umgebung von Ceriel in Cavaion Veronese, wo die Pracht des Gardasees den Ho…
$2,63M
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Villa 15 zimmer in Terni, Italien
Villa 15 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 15
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 525 m²
1978 gebaut, 2015 komplett mit hochwertigen Materialien renoviert, wobei die ursprüngliche F…
$8,10M
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Villa 6 zimmer in Terni, Italien
Villa 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Auf den Hügeln von Garda, Ai Beati, ein Juwel zwischen dem See und dem Himmel, steht diese …
$2,35M
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Villa 6 zimmer in Terni, Italien
Villa 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
In den begehrten Hügeln von Garda, Ai Beati, und nur 5 Minuten vom dynamischen Stadtzentrum …
$2,74M
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Villa 4 zimmer in Terni, Italien
Villa 4 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 355 m²
In der prestigeträchtigen Umgebung von Ceriel in Cavaion Veronese, wo die Majestät des Garda…
$3,07M
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Villa 5 zimmer in Terni, Italien
Villa 5 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
In der exklusiven Umgebung von Ceriel in Cavaion Veronese, wo die zeitlose Schönheit des Gar…
$2,74M
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