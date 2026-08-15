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Villen in Comunita Montana Valli del Verbano, Italien

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Villa 6 zimmer in Motte, Italien
Villa 6 zimmer
Motte, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
AS-VF-26. Villa am Lago Maggiore Der Lago Maggiore ist eine Stadt von Luino. Villa Barozi im…
$9,38M
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Villa 6 zimmer in Laveno, Italien
Villa 6 zimmer
Laveno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 700 m²
FP-T975. Exquisite historische Villa mit schwimmendem HafenEin paar Schritte von der Uferpro…
$2,93M
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Villa 3 zimmer in Porto Valtravaglia, Italien
Villa 3 zimmer
Porto Valtravaglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 205 m²
FP-T458. Частный дом в Порто Вальтравалья, Озеро МаджореНа ломбардийской стороне озера Маджо…
$386,826
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Villa 4 zimmer in Germignaga, Italien
Villa 4 zimmer
Germignaga, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 246 m²
MV-1609-4. Das gemütliche Haus liegt nicht weit vom Comer See entfernt.Freistehende Häuser i…
$644,710
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Villa 4 zimmer in Ponte, Italien
Villa 4 zimmer
Ponte, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 359 m²
Villa auf dem Hügel Laveno MombelloAuf dem ersten Hügel von Laveno Mombello, ein paar Minute…
$1,15M
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Immobilienangaben in Comunita Montana Valli del Verbano, Italien

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