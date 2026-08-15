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39 immobilienobjekte total found
Hotel in Giuliano Teatino, Italien
Hotel
Giuliano Teatino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
SN-201216. Auktion! Hotel 4 sterne, AdriaküsteAdriaküste. Im Zentrum des Resorts und im Zent…
$3,11M
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Hotel in Forte dei Marmi, Italien
Hotel
Forte dei Marmi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
TIV-00885.00002. Уютный отель 4 * у берегов Тосканы4 * отель в очень тихом районе города в 2…
$12,89M
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Hotel in Pesaro, Italien
Hotel
Pesaro, Italien
Zimmer 115
Vier-Sterne-Hotel mit 115 Zimmern, Restaurant, Konferenzraum, etc
Preis auf Anfrage
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Hotel in Noventa di Piave, Italien
Hotel
Noventa di Piave, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
IT-200618-2. Hotel 3 * in Noventa di Piavezum Verkauf 3 * Hotel, in Noventa di Piave, 35 km …
$8,21M
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Hotel 600 m² in Terni, Italien
Hotel 600 m²
Terni, Italien
Zimmer 24
Fläche 600 m²
Schönes altes Bauernhaus in gutem Zustand mit 6,0 Hektar Land mit sanft abfallendem Süd nach…
Preis auf Anfrage
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Hotel 2 000 m² in Gradara, Italien
Hotel 2 000 m²
Gradara, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
BG-181115. Einzigartige historische Stätte, Hotel in GradaraEigenschaften des Komplexes, die…
$3,52M
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Hotel 800 m² in Terni, Italien
Hotel 800 m²
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 800 m²
Bauernhaus restauriert und als Bauernhaus mit sechs Zimmern genutzt, alle mit Bad Restaurant…
Preis auf Anfrage
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Hotel 850 m² in Albano Laziale, Italien
Hotel 850 m²
Albano Laziale, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 850 m²
IT-170418. Hotel mit privatem Strand, am Ufer des AlbanoseesDas Hotel mit einem privaten Str…
$2,34M
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Hotel 6 000 m² in Terni, Italien
Hotel 6 000 m²
Terni, Italien
Zimmer 45
Fläche 6 000 m²
Hotel Restaurant 45 Zimmer mit 8.000 Quadratmetern Innenhoflage mit Panoramablick auf das Me…
Preis auf Anfrage
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Hotel 340 m² in Laglio, Italien
Hotel 340 m²
Laglio, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 340 m²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
$3,99M
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Hotel 2 200 m² in Alba Adriatica, Italien
Hotel 2 200 m²
Alba Adriatica, Italien
Zimmer 50
Fläche 2 200 m²
Hotel mit 50 Zimmern in ausgezeichnetem Zustand gegenüber dem Meer mit eigenem Strand und Chalet
Preis auf Anfrage
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Hotel 912 m² in Rom, Italien
Hotel 912 m²
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 912 m²
IT-210518-2. ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ РИМАВ историческом районе Рима, недалеко от Колизея и площади Ве…
$5,27M
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Hotel 600 m² in Italien
Hotel 600 m²
Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
SG-ALG_SI_108. Hotel 4 * mit Schwimmbad wenige Kilometer von SienaProvinz: Siena Art der Imm…
$1,99M
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Hotel 1 000 m² in Italien
Hotel 1 000 m²
Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
AS-130215. Hotel 3* in MailandDas Hotel befindet sich in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhunde…
$9,38M
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Hotel 1 050 m² in Livorno, Italien
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 050 m²
LD-1184. In Livorno zum Verkauf LuxushotelDas in den frühen 30er Jahren des zwanzigsten Jahr…
$5,86M
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Hotel 500 m² in Terni, Italien
Hotel 500 m²
Terni, Italien
Zimmer 16
Fläche 500 m²
Schönes restauriertes Bauernhaus Jahrhundert auf zwei Etagen (80 +80) und Dachboden mit Hof …
Preis auf Anfrage
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Hotel 450 m² in Terni, Italien
Hotel 450 m²
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 450 m²
Bauernhaus in Panoramalage 1 km vom Zentrum Restaurant 120 qm Ceremonial hall 240 qm bar 40 …
Preis auf Anfrage
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Hotel 900 m² in Rom, Italien
Hotel 900 m²
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 900 m²
IT-210518. Hotel im Zentrum von RomIm Zentrum eines der berühmtesten Viertel Roms steht ein …
$4,16M
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Hotel in Venedig, Italien
Hotel
Venedig, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
IT-200618-6. Венеция. Отель - бутик 4 *Продается 4-звездочный отель - бутик, категория lusso…
$15,82M
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Hotel 350 m² in Terni, Italien
Hotel 350 m²
Terni, Italien
Zimmer 18
Fläche 350 m²
Panorama-Cottage mit 2.000 Quadratmetern Landdienstleistungen präsentiert eine Struktur aus …
Preis auf Anfrage
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Hotel 2 225 m² in Florenz, Italien
Hotel 2 225 m²
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 225 m²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,24M
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Hotel 600 m² in Borgo Pintura, Italien
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 16
Fläche 600 m²
Referenznummer: N1485 Objektname: Casa Mistica Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese Po…
Preis auf Anfrage
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Hotel 3 000 m² in Porto Recanati, Italien
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italien
Zimmer 55
Fläche 3 000 m²
38-Zimmer-Hotel mit zwei Restauranttreppen und 5000 Quadratmetern Fläche zum Parkplatz Zwei …
Preis auf Anfrage
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Hotel 700 m² in Lapedona, Italien
Hotel 700 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 23
Fläche 700 m²
Bauernhaus mit Meerblick auf zwei Ebenen für über 700 m2. Restaurant Bereich Küche Dienstlei…
Preis auf Anfrage
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Hotel 3 000 m² in Terni, Italien
Hotel 3 000 m²
Terni, Italien
Fläche 3 000 m²
Komplex bestehend aus Hotel mit 16 Zimmern und Garage, Innenballraum von 1.200 m2, Außenball…
Preis auf Anfrage
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Hotel 950 m² in Rosignano Marittimo, Italien
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 950 m²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
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Hotel in Mestre, Italien
Hotel
Mestre, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
IT-200618-4. Отель 4 * Венеция. МестреПродается   4 * Отель имеет 98 номеров, из которых 8 н…
$12,31M
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Hotel 550 m² in Lapedona, Italien
Hotel 550 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Wohnung leben P.1 ° ang. Häuschen. Zimmer Schlafzimmer Bad Garage Balkon
Preis auf Anfrage
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Hotel 3 000 m² in Giulianova, Italien
Hotel 3 000 m²
Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 3 000 m²
$3,75M
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Venedig, Italien
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IT-200618-3. Hotel 3 * in VenedigDas Hotel 3* liegt 5 Gehminuten von der Piazza San Marco en…
$8,79M
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