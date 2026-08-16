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Wohnimmobilien in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland

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South Pilio Municipality
15
Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Agrafa Municipality
7
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195 immobilienobjekte total found
Villa in Dytiki Frangista, Griechenland
Villa
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$625,776
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 135 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$188,913
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Studio 1 Schlafzimmer in Melissatika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Melissatika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Verkauf - Wohn-Studio - Athen Norden: Nea Ionia - Kalogreza 38 qm, 1 Schlafzimmer, 1 Badezim…
$122,363
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 165 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$200,720
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$708,425
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dimini, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dimini, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 3 S…
$117,481
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 160 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$413,248
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 580 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$649,390
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Delfi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Wohnung von 155 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$383,730
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Ferienhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 98 m²
Zum Verkauf 0-stöckiges Haus von 98 qm auf der Insel Euboea . Es gibt: einen Kamin. Die Besi…
$198,359
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
$566,363
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$755,654
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Villa in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 595 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 595 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$1,83M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kileler Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kileler Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
$354,213
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zagora, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zagora, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$330,598
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Ferienhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Fläche 143 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 143 qm auf der Insel Euboea . Ein Blick auf den Berg, der W…
$360,116
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811,680
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 260 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$549,030
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Zentralgriechenland. Erdgeschoss besteht aus ein…
$1,77M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 140 qm in Arachova. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, W…
$295,177
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413,248
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$560,837
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Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$468,771
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Ferienhaus 10 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 10 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 500 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 500 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 4 Sch…
$1,18M
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 400 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 400 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Zum Verkauf Wohnung von 170 qm auf der Insel Euboea . Die Wohnung befindet sich im 2. Stock.…
$342,406
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Reihenhaus in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Reihenhaus
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Zum Verkauf Maisonette von 111 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat eine Ebene. Erdg…
$214,889
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Zu verkaufen Maisonette von 207 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$433,910
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 420 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 420 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 2 Sc…
$1,48M
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Ferienhaus 11 Schlafzimmer in Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 11 Schlafzimmer
Thessalien - Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 11
Fläche 460 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 460 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus 4 Sc…
$767,461
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