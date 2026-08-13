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Wohnimmobilien in Eretria Municipality, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Eretria, Griechenland
Haus 6 zimmer
Eretria, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Privathaus auf der Insel Evia mit einer Fläche von 190qm. 800m vom Pool entfernt.  1. Stock…
$119,980
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