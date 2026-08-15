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Wohnimmobilien in Arachova Municipal Unit, Griechenland

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6 immobilienobjekte total found
Villa in Arachova, Griechenland
Villa
Arachova, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 140 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$531,319
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$295,177
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 402 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 402 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer,…
$1,42M
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Reihenhaus in Arachova, Griechenland
Reihenhaus
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Arachova. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$224,335
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Ferienhaus in Arachova, Griechenland
Ferienhaus
Arachova, Griechenland
Fläche 400 m²
Wir bieten zum Verkauf ein wunderbares Chalet von 420 qm in Parnassos. Dieses gemütliche Blo…
$3,54M
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Immobilienangaben in Arachova Municipal Unit, Griechenland

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