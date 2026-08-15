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Wohnimmobilien in Chalkida, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$826,496
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Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung steht mit einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern zum Verkauf.m.  im 1. Stock.  …
$99,983
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Immobilienangaben in Chalkida, Griechenland

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