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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Tolofona, Griechenland

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häuser
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4 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
PROJEKTBESCHREIBUNG Aegean Breeze II ist ein exklusives Projekt mit Strandapartments und …
$413,131
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Villa 4 zimmer in Dorida Municipality, Griechenland
Villa 4 zimmer
Dorida Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Villa 2 zimmer in Glyphada, Griechenland
Villa 2 zimmer
Glyphada, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 360 m²
Etagenzahl 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
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Reihenhaus in Glyphada, Griechenland
Reihenhaus
Glyphada, Griechenland
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Tolofona, Griechenland

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Luxuriös
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