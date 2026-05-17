Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Demotike Enoteta Phrankistas
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Demotike Enoteta Phrankistas, Griechenland

;
häuser
7
7 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Dytiki Frangista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 95 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 3 Schl…
$148,244
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Dytiki Frangista, Griechenland
Reihenhaus
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Verkauf Maisonette von 150 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$230,238
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Dytiki Frangista, Griechenland
Villa
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 Quadratmetern in Peloponnes. Der Untergeschoss besteh…
$3,31M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Villa in Dytiki Frangista, Griechenland
Villa
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 250 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
$625,776
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Dytiki Frangista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
$413,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Dytiki Frangista, Griechenland
Reihenhaus
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Verkauf Maisonette von 100 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbges…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Kolasin ValleysKolasin Valleys
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Dytiki Frangista, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Dytiki Frangista, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 2 Schl…
$354,213
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Demotike Enoteta Phrankistas, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen