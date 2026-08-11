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Wohnimmobilien in Municipal Unit of Amfissa, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$259,756
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 240 Quadratmetern in Mittelgriechenland. Das Erdgeschoss …
$177,106
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