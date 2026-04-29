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Wohnimmobilien in Demotike Enoteta Plataion, Griechenland

häuser
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6 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Zu verkaufen Wohnung von 89 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$188,913
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 270 m²
Townhouse ist in der Nähe von Lagonisi, Attica zu verkaufen. Das Haus ist im Bau. Bestehend …
$336,502
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 170 m²
Das Stadthaus steht in der Nähe von Lagonisi, Attika, zum Verkauf. Das Haus befindet sich im…
$277,467
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 207 m²
Zu verkaufen Maisonette von 207 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$433,910
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Ferienhaus in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 315 m²
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$501,801
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413,248
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MontbelMontbel

Immobilienangaben in Demotike Enoteta Plataion, Griechenland

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