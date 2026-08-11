Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Delphi
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Municipal Unit of Delphi, Griechenland

;
3 immobilienobjekte total found
Villa in Delfi, Griechenland
Villa
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 240 Quadratmetern in Arachova. Der erste Stock besteht au…
$885,531
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Delfi, Griechenland
Reihenhaus
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$301,081
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Delfi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Wohnung von 155 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$383,730
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipal Unit of Delphi, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen