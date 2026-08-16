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Wohnimmobilien in Aliveri, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus
Aliveri, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$366,020
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Reihenhaus in Aliveri, Griechenland
Reihenhaus
Aliveri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224,335
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Aliveri, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 204 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 204 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$1,89M
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Villa 5 zimmer in Aliveri, Griechenland
Villa 5 zimmer
Aliveri, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
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