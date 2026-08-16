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Wohnimmobilien in Municipality of Orchomenos, Griechenland

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Municipal Unit of Akrefnia
4
4 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811,680
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Eigenschaftstypen in Municipality of Orchomenos

häuser

Immobilienangaben in Municipality of Orchomenos, Griechenland

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