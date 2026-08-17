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Wohnimmobilien in Municipality of Chalkida, Griechenland

;
Chalkida
3
Municipal Unit of Anthidon
4
8 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2
Wohnung zum Verkauf, 2. Stock, in Nea Artaki.Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von 26 qm. …
$76,031
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
$566,363
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
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Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
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Villa 4 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 4 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
695.000 € Immobilientyp: Villa Schlafzimmer: 3 Grundstücksfläche: 311 m² Wohnfläche: 130…
$823,151
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Entdecken Sie einen außergewöhnlichen Küstenretreat in der ruhigen Gegend von Skorponeria, V…
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 312 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 312 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$826,496
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung steht mit einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern zum Verkauf.m.  im 1. Stock.  …
$99,983
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Eigenschaftstypen in Municipality of Chalkida

häuser

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