Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Lake Plastiras Municipality
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Lake Plastiras Municipality, Griechenland

;
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Neochori, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Neochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$206,624
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Neochori, Griechenland
Villa
Neochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
2-stöckige Villa mit 235 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 2 Abstellräum…
$413,248
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Lake Plastiras Municipality, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen