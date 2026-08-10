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Wohnimmobilien in Volos, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Volos, Griechenland
Villa
Volos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Volos - Pilio. Das Semi - Keller bes…
$920,953
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dimini, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dimini, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 3 S…
$117,481
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Melissatika, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Melissatika, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Athen Norden: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Schlafzimmer, Erdg…
$291,341
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Makrinitsa, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Makrinitsa, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 314 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 314 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$1,00M
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Studio 1 Schlafzimmer in Melissatika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Melissatika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Verkauf - Wohn-Studio - Athen Norden: Nea Ionia - Kalogreza 38 qm, 1 Schlafzimmer, 1 Badezim…
$122,363
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