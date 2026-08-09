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Wohnimmobilien in Municipality of Tanagra, Griechenland

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Municipal Unit of Inofyta
9
11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 130 Quadratmetern in Zentralgriechenland.…
$230,627
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Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 160 Quadratmetern auf der Insel Evia. Die…
$426,661
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Reihenhaus in Dilesi, Griechenland
Reihenhaus
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224,335
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$366,020
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$814,689
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Fläche 1 000 m²
Zu verkaufen im Bau Villa von 1000 qm in Attica. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg…
$826,496
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 335 m²
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Inofyta, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Inofyta, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 74 qm auf der Insel Euboea . Das Haus besteht aus einem Sch…
$141,685
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 162 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 162 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$295,177
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Dusc…
$560,837
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 299 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 299 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$767,461
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häuser

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