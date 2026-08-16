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Ferienhäuser in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
39
Municipality of Saronikos
28
Vari Municipal Unit
24
Municipality of Dionysos
18
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187 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 184 m²
Voula südlich von Athen Nea Kalymnos Bereich: Baumaisonette 184 m2 3.-4. Stock, auf einem Gr…
$1,55M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 120 Quadratmetern in Attika. Der Untergeschoss besteht au…
$247,949
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 450 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Afidnes, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Afidnes, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 m2, 6 Schlafzimmer, 2 Badezi…
$250,554
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 120 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wo…
$1,18M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 213 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 213 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$1,59M
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Ferienhaus in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus
Markopoulo, Griechenland
Fläche 201 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 201 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$548,431
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Varkiza südlich von Athen, im Zentrum der Gemeinde, 2.-3. Stock Maisonette und Studio 50 m2 …
$1,11M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$752,111
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Attika. Das Untergeschoss Das Erdges…
$826,496
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Ferienhaus in Municipality of Dionysos, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Dionysos, Griechenland
Fläche 531 m²
Verkauf Zweigeschossiges Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 531 qm. Das Haus besteht…
$755,654
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 360 m²
Es ist eine 2 - stöckige Villa von 360 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock…
$822,647
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$413,248
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Attika. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$399,898
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 440 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$590,354
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 550 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 550 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimme…
$1,89M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 211 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 211 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$769,822
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Pallini, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Pallini, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 165 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 165 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$495,898
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 253 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 253 Quadratmetern in Athen. Das Erdg…
$561,151
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Stathmos Afidnon, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Stathmos Afidnon, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Die Villa befindet sich in Ipokratios Politia hinter dem Berg Parnitha. Da es eine Privatstr…
$1,06M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 505 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 505 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$708,425
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Ferienhaus in Spata, Griechenland
Ferienhaus
Spata, Griechenland
Fläche 1 400 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 1400 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf den Berg, der W…
$2,24M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Makri, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Makri, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 570 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 570 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$2,95M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Konstantinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 255 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 255 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$495,898
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 430 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 430 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$791,075
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4 - Stockwerk von 450 qm in Athen. Das Semi - Keller besteht aus Wohnzimmer mit…
$1,53M
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Ferienhaus in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Fläche 180 m²
Verkauf 0-geschossiges Haus von 180 qm in Athen. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verka…
$903,242
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$1,65M
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Dionysos, Griechenland
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Municipality of Dionysos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 405 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 405 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, einer…
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Schlafräume 4
Fläche 326 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 326 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,03M
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