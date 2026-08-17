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Ferienhäuser in Markopoulo, Griechenland

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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 120 Quadratmetern in Attika. Der Untergeschoss besteht au…
$247,949
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 380 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$920,953
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 200 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Sc…
$277,467
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Ferienhaus in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus
Markopoulo, Griechenland
Fläche 201 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 201 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$548,431
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Ferienhaus in Markopoulo, Griechenland
Ferienhaus
Markopoulo, Griechenland
Fläche 120 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 120 qm in Attica im Bau. Die erste Etage besteht…
$439,887
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