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Ferienhäuser in Rafina, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 370 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 370 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$814,689
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 440 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 440 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$590,354
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 249 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 249 qm in Athen. Keller besteht aus einem WC, einem Abstell…
$507,705
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 500 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 500 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$1,17M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 230 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$619,872
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Badezimmer,…
$625,776
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 260 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 260 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$1,05M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
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Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$968,181
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 505 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 505 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$708,425
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, …
$2,60M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 225 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer. Erdgesch…
$531,319
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 175 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 360 m²
Es ist eine 2 - stöckige Villa von 360 qm zum Verkauf vorgesehen. in Attika. Der erste Stock…
$822,647
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