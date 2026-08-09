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Ferienhäuser in Kalyvia Thorikou, Griechenland

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15 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafz…
$198,359
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 450 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$1,30M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 250 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimmern, …
$413,248
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$708,425
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$625,776
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 500 m²
Auf dem Grundstück von 24500 qm befindet sich ein freistehendes Haus von 500 qm in East Atti…
$708,425
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 110 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, ei…
$767,461
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 360 m²
Es steht zum Verkauf ein 3-stöckiges Einfamilienhaus im Bau. Es befindet sich in der Gegend …
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 428 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 428 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$2,48M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer, 2 Bad…
$395,537
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 320 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lagerräu…
$826,496
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$377,827
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$708,425
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 165 m²
3-stöckiges Ferienhaus von 165 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus einem Schlafzimmer,…
$404,954
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Ferienhaus in Kalyvia Thorikou, Griechenland
Ferienhaus
Kalyvia Thorikou, Griechenland
Fläche 253 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 253 Quadratmetern in Athen. Das Erdg…
$561,151
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